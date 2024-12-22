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В Кремле состоялась встреча Путина и премьера Словакии

Екатерина Венкина
22 декабря 2024 г.

Владимир Путин встретился в Кремле с Робертом Фицо. Это - первые личные переговоры политиков за восемь лет.

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Роберт Фицо
Роберт Фицо (фото из архива)Фото: Balint Szentgallay/NurPhoto/IMAGO

В Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Роберт Фицо находится в Москве с рабочим визитом", - указали там.

На распространенных пресс-службой кадрах видно, как политики пожимают друг другу руки.

Как напомнило агентство ТАСС, это - первая личная встреча Путина и Фицо с 2016 года.

Киев решил не продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину

Президент Сербии Александар Вучич 21 декабря говорил, что встреча запланирована на фоне решения украинского лидера Владимира Зеленского не продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину с 1 января 2025 года. Фицо ранее заявлял, что данный шаг может привести Словакию к кризису.

"Как мне неофициально стало известно... Фицо отправится к Путину как лидер страны ЕС - мне не нужно говорить, какую реакцию это встретит со стороны других лидеров, и это еще больше усложняет ситуацию", - отмечал сербский президент.

Соглашение Киева с российской корпорацией "Газпром" о транзите действовало с 2019 года.

В будущем году Фицо обещал приехать в Россию на празднование годовщины победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Венгрия ведет переговоры о получении газа из РФ

Как сообщило 21 декабря агентство dpa, Венгрия также ведет переговоры о продолжении поставок российского газа через Украину. Киев не хочет продления договора из-за войны РФ.

"Сейчас мы попробуем хитрый ход... Что если газ - до достижения территории Украины - будет уже не российским, а уже будет принадлежать покупателям", - заявил в этой связи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

 

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