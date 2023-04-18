  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Президент РФ Владимир Путин на экране в Луганске
Владимир Путин на экране в ЛуганскеФото: Alexander Reka/dpa/TASS/picture alliance
КонфликтыРоссия

Кремль: Путин приезжал в Херсонскую область и "ЛНР"

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Президент РФ посетил оккупированные территории на юге и востоке Украины. Это уже вторая поездка Путина в захваченные регионы соседней страны.

https://p.dw.com/p/4QDch

Президент РФ Владимир Путин приезжал в Херсонскую область на юге Украины, сообщили в Кремле. Он посетил находящуюся там группировку российских войск "Днепр", участвующую в российском вторжении в Украину, и заслушал доклады командующего этой группировкой генерал-полковника Олега Макаревича, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, указывается на сайте российского президента во вторник, 18 апреля.

Кроме того, Путин посетил штаб национальной гвардии "Восток" в самопровозглашенной "ЛНР", указывается далее. "Глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон", - отметили в Кремле. О времени визитов не сообщается.

В марте Путин приезжал в Мариуполь

В марте текущего года Путин впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину побывал в этой стране, посетив аннексированный Мариуполь. Он приехал в Донбасс поздним вечером 18 марта, спустя чуть более суток после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом (МУС). По данным пресс-службы Кремля, он прилетел в Мариуполь на вертолете, затем проехал по ночному городу за рулем автомобиля и посетил вновь построенный после разрушения российскими обстрелами микрорайон.

Издание "Верстка" пишет, что визит Путина вызвал возмущение у остающихся в городе жителей. Он посетил единственный вновь отстроенный микрорайон в полностью разрушенном городе, заявляют они и подчеркивают, что Путину не показали пустые котлованы от бывших фундаментов, а также дома без окон, дверей, водоснабжения и отопления.

Смотрите также:

Новые свидетельства преступлений ЧВК Вагнера.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

На вас донос. Подготовка к контрнаступлению. Биография Путина - "Заповедник", выпуск 260, 16.04.23

На вас донос. Подготовка к контрнаступлению. Биография Путина - "Заповедник", выпуск 260, 16.04.23

Возвращение доносов на соседей, а также на любителей борща и пампушек. Путинская траншея - фундамент нового миропорядка. Репортаж по итогам посещения Китая европейскими лидерами. Песня о том, кто и для кого превращает Россию в зону. Трамп зарабатывает на хайпе. Короткий биографический фильм о Путине.
Политика16 апреля 2023 г.15:11 мин.
external

Визы для россиян и мобилизация: почему немцы не дают шенген мужчинам, подлежащим призыву. DW Новости (14.04.2023)

Визы для россиян и мобилизация: почему немцы не дают шенген мужчинам, подлежащим призыву. DW Новости (14.04.2023)

По оценкам правозащитников, Германия на фоне войны могла выдать около полутора тысяч гуманитарных виз россиянам. Но чтобы их получить, нужно было предоставить веские основания.
14 апреля 2023 г.34:40 мин.

Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» и штаб национальной гвардии «Восток»

Сообшщение на сайте администрации президента РФ
kremlin.ru
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Участники встречи G7 в Каруизаве

G7 пригрозила "высокой ценой" сторонникам войны РФ в Украине

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

25 лет Кара-Мурзе. Деанон Donbass Devushka. DW Шоу

25 лет Кара-Мурзе. Деанон Donbass Devushka. DW Шоу

Политика17 ч. назад59:51 мин.
Владимир Кара-Мурза в зале суда

"Это смертный приговор". Реакции на приговор Кара-Мурзе

"Это смертный приговор". Реакции на приговор Кара-Мурзе

Права человека18 ч. назад
Карикатура - судья в очках с надписью "25" ударяет молотком, вынося приговор Владимиру Кара-Мурзе за "фейки" об армии и "госизмену"

Приговор Кара-Мурзе: когда Фемида в России слепа на 25 лет

Приговор Кара-Мурзе: когда Фемида в России слепа на 25 лет

Политика19 ч. назад
В Хартуме продолжаются бои - дым от пожаров и взрывов, 16 апреля 2023 года

Конфликт в Судане: кто и почему начал боевые действия?

Конфликт в Судане: кто и почему начал боевые действия?

Конфликты17 ч. назад
Разрушения в Славянске после удара ВС РФ

Рост жертв в Славянске и другие события 417-го дня войны

Рост жертв в Славянске и другие события 417-го дня войны

Конфликты16 апреля 2023 г.
Нефтепровод "Дружба"

Почему Евросоюз не блокирует новые сделки Венгрии с Россией

Почему Евросоюз не блокирует новые сделки Венгрии с Россией

Конфликты16 апреля 2023 г.
На главную страницу