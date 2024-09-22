В Красноярском крае скончались от отравления трое детей

Семья из шести человек отравилась после употребления в пищу курицы и пельменей, купленных в местном магазине. Следствие также изучает версию отравления химикатами.

В Краснодарском крае в результате отравления скончались три ребенка - члены одной семьи. По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье о производстве или сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, сообщило главное следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю и Республике Хакасия в воскресенье, 22 сентября.

Отравились родители и четверо детей

Как отмечается в заявлении, признаки отравления появились утром 21 сентября у всех членов семьи из шести человек в селе Красная Сопка, после чего они обратились за медицинской помощью в больницу. "В результате резкого ухудшения самочувствия двое детей - 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались в больнице", - сообщило ведомство.

Остальных членов семьи перевезли в больницы Красноярска. Спустя сутки скончался еще один ребенок - 11-летняя девочка. Родители и 12-летняя девочка остаются в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Версии следствия - пищевое отравление и отравление химикатами

Одной из версий следствия является пищевое отравление. "Накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине", - отмечается в заявлении ГСУ СК. В рамках расследования был допрошен владелец продуктового магазина, где пострадавшие приобрели продукты, а также осмотрены торговое помещение и дом семьи. Для проведения экспертизы изъяты товары.

Кроме того, по данным местных Telegram-каналов, следствие проверяет версию об отравлении химикатами. Дома у семьи были найдены удобрения и пестициды