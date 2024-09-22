В Красноярском крае скончались от отравления четыре ребенка

Семья из шести человек отравилась после употребления в пищу курицы и пельменей, купленных в местном магазине. Следствие также изучает версию отравления химикатами.

В Краснодарском крае в результате отравления скончались четыре ребенка - члены одной семьи из поселка Красная Сопка. Последний ребенок - девочка 12 лет умерла в понедельник, 23 сентября. Родители детей по-прежнему находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье о производстве или сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, сообщило главное следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю и Республике Хакасия накануне.

Отравились родители и четверо детей

Как отмечается в заявлении, признаки отравления появились утром 21 сентября у всех членов семьи из шести человек в селе Красная Сопка, после чего они обратились за медицинской помощью в больницу. "В результате резкого ухудшения самочувствия двое детей - 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались в больнице", - сообщило ведомство.

Остальных членов семьи перевезли в больницы Красноярска. Спустя сутки скончался еще один ребенок - 11-летняя девочка.

Версии следствия - пищевое отравление и отравление химикатами

По предварительным данным, дети скончались от воздействия неустановленного токсического вещества. Одной из версий следствия при этом является пищевое отравление. "Накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине", - отмечается в заявлении ГСУ СК. В рамках расследования был допрошен владелец продуктового магазина, где пострадавшие приобрели продукты, а также осмотрены торговое помещение и дом семьи. Для проведения экспертизы изъяты товары.

Кроме того, по данным местных Telegram-каналов, следствие проверяет версию об отравлении химикатами. Дома у семьи были найдены удобрения и пестициды. Как сообщает Telegram-канал "Сибирский экспресс", мать находится на девятом месяце беременности.