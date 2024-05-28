В Красноярском крае не запретят "Вредные советы" Остера

Прокуратура Красноярского края не намерена подавать в суд иск с требованием изъять и уничтожить тираж детской книги "Вредные советы" Григория Остера. "Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном во вторник, 28 мая.

О планах прокуратуры убрать из продажи в одном из магазинов книгу "Вредные советы" сообщил накануне журналист Андрей Кравченко, также известный под псевдонимом Антон Орехъ. Он выложил в Telegram-канале присланный подписчиками документ прокуратуры Каратузского района Красноярского края от 14 мая, где говорилось, что в книге издательства АСТ "изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику".

Сборник стихов "Вредные советы"

Дело в иллюстрациях?

После того как история стала известна общественности, источники государственных СМИ в прокуратуре заявляли, что претензии к изданию возникли не из-за текста, а из-за слишком жестоких иллюстраций. Магазин "Бриз", в котором нашли эту книгу, убрал ее из продажи, рассказала изданиям "Проспект мира" и NGS24.ru владелица торговой точки Любовь Дерюшева. По ее словам, в продаже был всего один экземпляр книги, который она купила у некоего поставщика из Алтая, но "сборник уже сняли с продажи и уничтожили".

Издательство АСТ заявило агентству РБК, что не получало официальных обращений от прокуратуры по поводу запрета "Вредных советов".