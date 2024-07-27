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В Котбусе напали на темнокожего кандидата от ХДС

Олег Соколенко
27 июля 2024 г.

В Котбусе кандидат в депутаты земельного парламента от консервативной партии ХДС Абимнви Авемо подверглась нападению и оскорблению на почве расизма. Выборы в федеральной земле Бранденбург пройдут 22 сентября.

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Кандидат в депутаты парламента Бранденбурга от ХДС Аделин Абимнви Авемо
Кандидат в депутаты парламента Бранденбурга от ХДС Аделин Абимнви АвемоФото: Frank Hammerschmidt/dpa/picture alliance

В городе Котбус (федеральная земля Бранденбург) кандидат в депутаты земельного парламента от консервативного Христианско-Демократического союза (ХДС), 46-летняя Аделин Абимнви Авемо (Adeline Abimnwi Awemo) подверглась нападению и оскорблению на почве расизма. Об этом местная полиция сообщила в пятницу, 26 июля.

В четверг Авемо, уроженка Камеруна, вместе со своей семьей расклеивала предвыборные листовки ХДС, когда к ней подошла женщина и ударила ее в шею. При этом нападавшая сказала политику: "Вы не люди". Авемо была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. В отношении 29-летней женщины ведется расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений.

Глава отделения ХДС в Бранденбурге Ян Редманн (Jan Redmann) приехал в Котбус, чтобы поддержать Авемо. "Растущий риск для людей, которые политически активны в нашей стране, невыносим, - сказал он. - Все те, кто способствует поляризации нашего общества и тем самым вызывает всплеск насилия, несут совместную ответственность за это преступление". Нападение также осудили другие политики, включая ведущих кандидатов от левых и зеленых в Бранденбурге.

Выборы в парламент Бранденбурга пройдут 22 сентября. В этой федеральной земле в последнее время выросла популярность правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Нападения на политиков в Германии

В последнее время нападения на политиков в ФРГ участились. Так, 1 июня в городе Ален (федеральная земля Баден-Вюртемберг) напали на депутата бундестага от ХДС Родериха Кизеветтера (Roderich Kiesewetter). 4 июня в Мангейме ножевое ранение получил политик из АдГХайнрих Кох (Heinrich Koch). 7 мая в Берлине было совершено нападение на члена СДПГ  Франциску Гиффай (Franziska Giffey), а 3 мая в Дрездене жестоко избили политика из партии "зеленых"  Маттиаса Экке (Matthias Ecke).

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал всплеск насилия против политиков угрозой демократии. 7 мая министры внутренних дел 16 земель ФРГ провели экстренное совещание, на котором высказались за усиление защиты политиков, а также за ужесточение уголовного наказания за подобные нападения.

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