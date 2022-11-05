В Костроме при пожаре в РЦ "Полигон" погибли 15 человек

По оценке ведомства, пожар мог начаться из-за использования пиротехники кем-то из посетителей. В итоге площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Из помещения развлекательного центра эвакуировали 250 человек. Еще 15 человек из-за создавшегося задымления эвакуировали из близлежащего многоквартирного дома, сообщает в Telegram Главное управление (ГУ) МЧС России по Костромской области.
Сообщается, что кровля здания обрушилась. Огонь удалось локализовать около 4.30 утра. В тушении пожара было задействовано 50 человек и 20 единиц техники.
На момент публикации на месте происшествия продолжают работать спасатели. Прокуратура начала проверку.