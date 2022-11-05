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Пожар в кафе "Полигон" в Костроме
Пожар в кафе "Полигон" в КостромеФото: Russian Emergencies Ministry/TASS/dpa/picture alliance
ОбществоРоссия

В Костроме при пожаре в кафе погибли более 10 человек

Александра Иванова
21 мин. назад

Площадь пожара, начавшегося в кафе "Полигон" в Костроме, составила 3,5 тысячи квадратных метров. По предварительной версии, огонь мог вспыхнуть из-за пиротехники.

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В Костроме в ночь на субботу, 5 ноября, произошел пожар в кафе "Полигон", расположенном на улице Никитской. По предварительным данным областной прокуратуры, к утру 5 ноября число погибших в результате трагедии составляло 13 человек. Как минимум 4 человека пострадали.

По оценке ведомства, пожар мог начаться из-за использования пиротехники кем-то из посетителей. В итоге площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.

Из кафе эвакуировали 250 человек. Еще 15 человек из-за создавшегося задымления эвакуировали из близлежащего многоквартирного дома, сообщает в Telegram Главное управление (ГУ) МЧС России по Костромской области.

Сообщается, что кровля здания кафе обрушилась. Огонь удалось локализовать около 4.30 утра. В тушении пожара было задействовано 50 человек и 20 единиц техники.

На момент публикации на месте происшествия продолжают работать спасатели. Прокуратура начала проверку.

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