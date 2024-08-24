Пять человек погибли в результате обстрела РФ Константиновки

Пять человек погибли в результате обстрела РФ Константиновки24 августа 2024 г.
По меньшей мере пять человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате российского обстрела города Константиновки в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин в субботу, 24 августа.
По данным следствия, войска РФ нанесли удар в 11.46 по местному времени, вероятно, из артиллерии, говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры. Главной целью обстрела, как отмечается, стал жилой квартал.
Армия РФ также обстреляла Херсонскую и Харьковскую область
В Херсонской области в результате российской атаки пострадали как минимум четыре человека, среди которых полуторогодовалый ребенок, сообщили местные власти. По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, в настоящее время ребенок находится в реанимации в состоянии средней тяжести.
Российские войска также нанесли удар по селу Новоосиново Купянского района Харьковской области. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате обстрела загорелся частный дом, ранения получили четыре человека.
Россия обстреливает Украину в День независимости
В Украине 24 августа отмечается 33-й День независимости. Ровно два года назад российские войска также осуществили серию атак на соседнюю страну.