На 370-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 28 февраля (время московское).

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В Минобороны РФ заявили об атаке украинских беспилотников в отношении гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. "Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управления и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", - написало ведомство . Минувшей ночью на нефтеперерабатывающем заводе компании "Роснефть" в Туапсе Краснодарского края прозвучали как минимум два взрыва, после которых начался пожар. По сведениям Telegram-каналов Baza и Shot, завод атаковали начиненные взрывчаткой беспилотники, которые упали в 100 метрах от нефтехранилища. Городские власти заявили, что пожар произошел в хозяйственном строении и что площадь возгорания составила не менее 200 квадратных метров. В мэрии подчеркнули, что "при ЧП никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не было".

В Коломенском районе Подмосковья упал беспилотник

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил сообщения о падении дрона в Коломенском районе. "Это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает", - написал он в Telegram .

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Беспилотник упал в Подмосковье около станции российского концерна "Газпром", пишут Baza, Mash и Shot. По данным Telegram-каналов, дрон обнаружили около 11 часов утра в в деревне Губастово Коломенского района в 10 метрах от забора газо-компрессорной станции "Газпрома". По предварительным данным, взрыва не произошло, пострадавших нет. Взрыва после падения дрона не последовало. На место происшествия едут экстренные службы и саперы.

Столтенберг: Украина вступит в НАТО в отдаленной перспективе

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Украина вступит в эту организацию. "Союзники по НАТО договорились о том, что Украина станет членом нашего альянса, но в то же время речь идет о долгосрочной перспективе", - заявил Столтенберг журналистам в Хельсинки. При этом насущной проблемой остается необходимость сохранить независимость Украины перед лицом продолжающегося российского вторжения, подчеркнул генсек НАТО.

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