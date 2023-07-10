В КНР шесть человек убиты после атаки с ножом в детском саду

В детском саду на юге Китая в результате атаки с ножом погибли воспитательница, двое родителей и трое детей, сообщили местные власти.

Шесть человек убиты, один ранен в результате нападения с ножом в детском саду в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила представительница городских властей.

"Среди жертв - одна воспитательница, двое родителей и трое воспитанников", - цитирует ее агентство AFP.

Задержан 25-летний мужчина

Как сообщили в полиции, в Лянцзяне задержан 25-летний мужчина, нападение произошло 9 июля. Мотивы преступника устанавливаются.

Нападения на учащихся в КНР остаются проблемой на протяжении многих лет, отметили эксперты. Насилие усиливается, в частности, по мере роста экономики и стремительного увеличения разрыва между богатыми и бедными, пишет AFP.

В августе 2022 года три человека были убиты, шесть ранены в результате нападения с ножом на детский сад в юго-восточной китайской провинции Цзянси.

В Китае гражданским лицам запрещено владеть огнестрельным оружием, но в стране нередко случаются нападения с ножом, отмечало AFP. В 2018 году мужчина был приговорен к смертной казни за то, что нанес ножевые ранения девяти детям и ранил еще 11 человек на севере страны, напомнило агентство.

Смотрите также: