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Бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Украине (декабрь 2022 года)Фото: Philippe De Poulpiquet/MAXPPP/dpa/picture alliance
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В КНДР прокомментировали сообщения о сделке с ЧВК Вагнера

Екатерина Венкина
1 ч. назад

В МИД КНДР прокомментировали сообщения, что Северная Корея железнодорожным путем поставляет боеприпасы России. По словам постпреда США, заказ оплатила ЧВК Вагнера.

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Представитель МИД КНДР прокомментировал сообщения, что Северная Корея железнодорожным путем поставляет боеприпасы России. Слова представителя ведомства в пятницу, 23 декабря, привело северокорейское агентство ЦТАК (KCNA).

"Ложное сообщение японских СМИ, что КНДР предоставила России боеприпасы, является самой абсурдной и отвлекающей внимание уткой, не заслуживающей комментариев и интерпретаций", - заявил он.

КНДР - неизменна в своей принципиальной позиции относительно того, что "оружейная сделка" между Северной Кореей и Россией никогда не заключалась, добавил он. По версии чиновника, "беспочвенная теория" была придумана "некими нечестными силами для целого ряда целей". Россия способна защитить свою территориальную целостность "без чьей-либо военной поддержки", заявили в Пхеньяне.

Постпред США при ООН: Заказ оплатила ЧВК Вагнера

В четверг, 22 декабря, было обнародовано заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд. По ее словам, Россия - постоянный член Совета Безопасности ООН, использует оружие, приобретенное у КНДР и Ирана - в нарушение резолюций Совбеза.

Соединенные Штаты могут подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которая оплатила заказ, отметила Томас-Гринфилд. По ее словам, в ноябре Северная Корея предоставила пехотные ракеты и снаряды для их использования ЧВК.

"По нашим оценкам, количество материальных средств, поставленных (ЧВК. - Ред.) Вагнера, не изменит динамику боевых действий в Украине, однако мы обеспокоены тем, что КНДР планирует поставить компании еще больше военной техники", - указала дипломат. Она добавила, что в обмен на поставки Пхеньян получает средства, которые может использовать для дальнейшего развития запрещенного оружия массового уничтожения и программ баллистических ракет.

США поднимут вопрос о нарушениях КНДР и Россией резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН на будущих заседаниях Совбеза и доведут сведения об этих нарушениях до комитета СБ по санкциям 1718. Вашингтон также продолжает призывать Секретариат ООН направить в Украину группу для расследования нарушений Россией и Ираном резолюции Совбеза ООН 2231 (приложение B) - особенно с учетом использования РФ иранских беспилотников для ударов по украинской инфраструктуре.

Кирби: Российские военные чиновники в ряде случаев уже подчинялись командованию ЧВК Вагнера

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби уточнил, что в ряде случаев российские военные чиновники уже "подчинялись командованию" ЧВК Вагнера.

Кирби отметил, что, по оценкам США, в Украине воюют около 50 000 "вагнеровцев", включая 10 000 контрактников и 40 000 осужденных, набранных в тюрьмах. ЧВК Евгения Пригожина тратит около 100 млн долларов (94 млн евро) в месяц на боевые действия, полагают в Вашингтоне.

Глава МИД Великобритании: КНДР заплатит высокую цену

Закупки ЧВК Вагнера осудили в правительстве Великобритании. Тот факт, что президент Путин обращается за помощью к Северной Корее, является признаком отчаяния и изоляции России", - заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

"Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы убедиться, что Северная Корея заплатит высокую цену за поддержку российской незаконной войны в Украине", - подчеркнул глава ведомства.

Госдеп США присвоил ЧВК Вагнера статус организации, вызывающей особую озабоченность

Госдепартамент США 2 декабря присвоил ЧВК Вагнера на основании ее действий в Центральноафриканской Республике статус организации, вызывающей особую озабоченность.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин 22 декабря отметил, что не видит "ничего предосудительного" в вербовке заключенных. При этом он не стал напрямую отвечать на вопрос, был ли он в колонии, где сидит российский оппозиционер Алексей Навальный, ограничившись заявлением, что "часто летает на вертолете и бывает в разных местах".

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