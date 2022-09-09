В КНДР приняли закон превентивном применении ядерного оружия

В Северной Корее приняли закон о ядерном оружии, позволяющий его превентивное применение при угрозе нападения "враждебных сил". Ким Чен Ын заявил, что ядерный статус КНДР теперь "необратим".

Верховное народное собрание (однопалатный парламент) Северной Кореи принял закон о ядерном оружии, разрешающий его превентивное использование для обороны от внешнего нападения, сообщает корейское государственное агентство ЦТАК. "Если система командования и контроля национальных ядерных сил находится под угрозой нападения враждебных сил, ядерный удар автоматически наносится немедленно", - цитирует текст закона агентство AFP.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на сессии северокорейского парламента, заявил, что ядерный статус страны теперь "необратим" и дискуссии о денуклеаризации страны более не имеют смысла. Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия, заявил Ким, поскольку нуждается в нем для противостояния США, которые, по его словам, "оказывают давление" на КНДР с целью подорвать обороноспособность страны и в итоге свергнуть ее правительство.

Ким Чен Ын также раскритиковал Южную Корею за ее планы расширить свой военный потенциал и возобновить крупномасштабные военные учения вместе с США для противодействия растущей угрозе с севера. Глава КНДР назвал подобные планы "опасными" и "вызывающими напряженность".

КНДР готовится к испытания ядерного оружия

ООН и МАГАТЭ опасаются, что Северная Корея готовится провести первое с 2017 года испытание ядерного оружия. На это указывает активность, зафиксированная в последние месяцы на подземном испытательном полигоне "Пунгери" на севере страны. Судя по спутниковым снимкам, там ремонтируют туннели и восстанавливают сооружения, снесенные в 2018 году во время переговоров с США о денуклеаризации. В 2006-2017 годах КНДР провела на полигоне "Пунгери" шесть ядерных испытаний.

Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон готов к любым новым испытаниям военной техники со стороны Северной Кореи. При этом он не исключил возможности личной встречи с Ким Чен Ыном.

Смотрите также: