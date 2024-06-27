В Китае сняты с госпостов экс-главы Минобороны и МИД

Ли Шанфу и Цинь Гана освобождены от занимаемых постов и исключены из Госсовета. Ли обвиняется в коррупции, ему грозит смертная казнь.

Бывшие министры обороны и иностранных дел КНР Ли Шанфу и Цинь Ган сняты с должностей и выведены из состава Госсовета Китая - правительства страны. Соответствующее решение принял Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - парламента КНР, сообщило государственное агентство "Синьхуа" в четверг, 27 июня.

Ранее оба министра были отстранены от работы. Ли Шанфу официально обвинили в коррупции, в том числе в получении и даче взяток. Он исключен из Компартии, ему грозит смертная казнь. Накануне стало известно, что Ли также выведен из Центрального военного совета - руководящего органа вооруженных сил КНР.

"Он незаконным образом получал доход через кадровые механизмы для себя и других, пользовался своим положением, чтобы получить выгоду для других, взамен принимал крупные суммы денег и ценные вещи. В ходе расследования также установлено, что Ли Шанфу предлагал деньги другим лицам в целях получения неправомерных выгод. Действия бывшего министра обороны нанесли ущерб делу партии, развитию национальной обороны и вооруженных сил, а также имиджу высокопоставленных официальных лиц", говорится в сообщении "Синьхуа".

Смещение главы Мин Цинь Гана

Про обвинения в адрес Цинь Гана официально не сообщалось. Бывший посол КНР в США был назначен министром иностранных дел в декабре 2022 года, но уже через полгода исчез из публичного пространства. Месяцем позже он был снят с должности. Цинь Ган вновь появился на публике в феврале 2024 года, когда подал в отставку с поста депутата ВСНП. После этого он вновь пропал.

26 июня в КНР объявили об исключении из партии еще одного бывшего министра обороны - предшественника Ли Шанфу - Вэй Фэнхэ. Он находится под следствием также по обвинениям в коррупции. Согласно официальным сообщениям, Вэй Фэнхэ обвинен в грубом нарушении партийной дисциплины и закона. Политбюро Компартии КНР передало его дело в военные следственные органы.

Аресты и отставки ключевых министров в Китае происходят на фоне переизбрания Си Цзиньпина председателем КНР и главой Компартии на третий срок. До этого председатель партии мог занимать пост не более двух сроков. В 2018 году данное ограничение было отменено по инициативе Си.