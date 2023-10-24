В Китае сняли министра обороны и поменяли министра финансов

Государственные СМИ Китая не назвали публично ни причину отставки Ли Шанфу с поста министра обороны, ни имя его преемника. На пост министра финансов назначен экс-губернатор провинции Шаньси Лань Фоань.

Министр обороны Китая снят с должности. Об этом во вторник, 24 октября, сообщило издание South China Morning Post (SCMP). "Решение о его отставке одобрил Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей", - указывает издание. Как напоминает SCMP, различные слухи о судьбе генерала ходили несколько недель. Ли Шанфу попал под санкции США и не появлялся на публике с конца августа.

SCMP указывает, что информация об отставке Ли Шанфу стала известна за несколько дней до приезда в Пекин делегации Пентагона. Этот визит, полагают эксперты, может стать прологом к возобновлению контактов КНР и США по военной линии на высоком уровне. Государственные СМИ не назвали публично ни причину отставки Ли Шанфу, ни имя его преемника. Пока неизвестно также, повлечет ли отставка министра обороны другие кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил Китая.

Кроме того, как передает Bloomberg, на пост министра финансов КНР азначен экс-губернатор провинции Шаньси Лань Фоань: он сменил в этой должности Лю Куня. В конце сентября издание Financial Times, получившее инсайдкрскую информацию о скорой смене министра финансов, отмечало, что назначение Лань Фоаня завершит перестановки в экономической команде председателя КНР Си Цзиньпина.

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