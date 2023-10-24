  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаКитай

В Китае сняли министра обороны и поменяли министра финансов

Виталий Кропман
24 октября 2023 г.

Государственные СМИ Китая не назвали публично ни причину отставки Ли Шанфу с поста министра обороны, ни имя его преемника. На пост министра финансов назначен экс-губернатор провинции Шаньси Лань Фоань.

https://p.dw.com/p/4XyOf
Теперь уже бывший министр обороны КНР Ли Шанфу
Теперь уже бывший министр обороны КНР Ли ШанфуФото: Vincent Thian/AP/picture alliance

Министр обороны Китая снят с должности. Об этом во вторник, 24 октября, сообщило издание South China Morning Post (SCMP). "Решение о его отставке одобрил Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей", - указывает издание. Как напоминает SCMP, различные слухи о судьбе генерала ходили несколько недель. Ли Шанфу попал под санкции США и не появлялся на публике с конца августа.

SCMP указывает, что информация об отставке Ли Шанфу стала известна за несколько дней до приезда в Пекин делегации Пентагона. Этот визит, полагают эксперты, может стать прологом к возобновлению контактов КНР и США по военной линии на высоком уровне. Государственные СМИ не назвали публично ни причину отставки Ли Шанфу, ни имя его преемника. Пока неизвестно также, повлечет ли отставка министра обороны другие кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил Китая.

Кроме того, как передает Bloomberg, на пост министра финансов КНР азначен экс-губернатор провинции Шаньси Лань Фоань: он сменил в этой должности Лю Куня. В конце сентября издание Financial Times, получившее инсайдкрскую информацию о скорой смене министра финансов, отмечало, что назначение Лань Фоаня завершит перестановки в экономической команде председателя КНР Си Цзиньпина.

Смотрите также:

Темур Умаров о сближении Москвы и Пекина

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Готов ли Тайвань к войне с Китаем и смогут ли США защитить остров от агрессии КНР?

Готов ли Тайвань к войне с Китаем и смогут ли США защитить остров от агрессии КНР?

Власти Тайваня надеются, что КНР не будет атаковать остров, но все равно готовятся к возможному конфликту. Легко захватить Тайвань не получится, уверен глава его внешнеполитического ведомства Джозеф У. При этом в случае войны с КНР власти острова рассчитывают на поддержку США и стран Запада, включая военные поставки.
Конфликты4 сентября 2023 г.26:01 мин.
external

Автомагистраль в Черногории - в долговой ловушке Китая (31.08.2023)

Автомагистраль в Черногории - в долговой ловушке Китая (31.08.2023)

Для строительства новой автомагистрали, являющейся частью "нового китайского Шелкового пути", Черногория взяла у Китая большой кредит. Что произойдет, если страна не сможет его вернуть? Кроме того, проект повлек множество экологических проблем.
Экономика и бизнес31 августа 2023 г.04:49 мин.