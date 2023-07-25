  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаКитай

В Китае сменили министра иностранных дел

Сергей Куприков
16 мин. назад

Парламент Китая снял с должности главу МИД Цинь Гана. Он не появлялся на публике с конца июня. МИД объяснял его отсутствие проблемами со здоровьем.

https://p.dw.com/p/4UNEx
Цинь Ган провел в должности министра иностранных дел Китая только 7 месяцев.
Цинь Ган провел в должности министра иностранных дел Китая только 7 месяцев.Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Парламент Китая снял с должности министра иностранных дел Цинь Гана. Об этом сообщило государственное агентство Синьхуа во вторник, 25 июля. Новым руководителем внешнеполитического ведомства назначен Ван И, глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам. Он занимал пост главы МИД Китая до конца 2022 года.

Исчезновение министра

57-летний Цинь Ган был одним из самых молодых министров иностранных дел Китая. Он занял этот пост в декабре после пребывания в качестве посла в Соединенных Штатах. Цинь Ган не появлялся на публике с 25 июня. На дипломатических встречах Цинь Гана заменял бывший министр иностранных дел Ван И.

11 июля министерство иностранных дел  в кратком комментарии сообщило, что причиной отсутствия Цинь Гана являются проблемы со здоровьем. После этого МИД отказался предоставить какую-либо дополнительную информацию, отвечая на вопросы журналистов на ежедневных брифингах. 

Смотрите также:

У России есть шанс изменить ход войны?

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Новый шелковый путь Китая - сыграет ли Грузия особую роль в обходе России?

Новый шелковый путь Китая - сыграет ли Грузия особую роль в обходе России?

Китай активно развивает транспортные пути в Европу, в том числе и через Грузию. Из-за войны в Украине Пекин ищет маршруты в обход России. Однако Грузии необходимо инвестировать в модернизацию собственной инфраструктуры.
Экономика и бизнес11 марта 2023 г.05:24 мин.
external

Сигнал Путину из Китая: ядерная угроза нервирует Олафа Шольца и Си Цзиньпина. DW Новости (04.11.22)

Сигнал Путину из Китая: ядерная угроза нервирует Олафа Шольца и Си Цзиньпина. DW Новости (04.11.22)

Канцлер Германии Олаф Шольц начал свой визит в Китайскую Народную Республику, который эксперты называют трудным. Главу немецкого правительства в пятницу принял глава КНР и коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. Политики обсудили сложную геополитическую ситуацию в связи с войной в Украине, которую развязал Кремль, а также угрозу применения им ядерного оружия.
4 ноября 2022 г.37:38 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Заседание Госдумы
Трансляция

В Госдуме связали поправки о мобилизации с "большой войной"

Конфликты31 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Описание карикатуры DW: карикатурный правитель Беларуси Александр Лукашенко с огромной березовой дубиной стоит у двери в стене, над которой развевается польский флаг. На двери большими красными буквами написано "POLSKA". Лукашенко говорит: "Кто плохо себя вел, на экскурсию не поедет".

Как Лукашенко отбирает "вагнеровцев" на "экскурсию" в Польшу

Как Лукашенко отбирает "вагнеровцев" на "экскурсию" в Польшу

Политика33 мин. назад
Флаги КНР и США нарисованы на потрескавшейся стене

5 причин, почему Китай не сможет обогнать Америку

5 причин, почему Китай не сможет обогнать Америку

Экономика и бизнес55 мин. назад
Здание Генпрокуратуры Беларуси

Зачем властям Беларуси понадобились суды над мертвыми?

Зачем властям Беларуси понадобились суды над мертвыми?

Правосудие и закон4 ч. назад
Так выглядит "дополненная реальность" в Байройте: аватар из оперы "Парсифаль" в 3D-реализации

Вагнер - 2023. Сенсация в консервативном мире

Вагнер - 2023. Сенсация в консервативном мире

Культура8 ч. назад
Ежегодно рак молочной железы выявляют у более 2 млн женщин

Как искусственный интеллект помогает в борьбе с раком груди

Как искусственный интеллект помогает в борьбе с раком груди

Общество12 ч. назад
Погрузка зерна в украинском порту Рени на Дунае

"Линии солидарности" ЕС - альтернатива "зерновой сделке"?

"Линии солидарности" ЕС - альтернатива "зерновой сделке"?

Конфликты22 ч. назад
На главную страницу