В Китае сменили министра иностранных дел

Парламент Китая снял с должности главу МИД Цинь Гана. Он не появлялся на публике с конца июня. МИД объяснял его отсутствие проблемами со здоровьем.

Парламент Китая снял с должности министра иностранных дел Цинь Гана. Об этом сообщило государственное агентство Синьхуа во вторник, 25 июля. Новым руководителем внешнеполитического ведомства назначен Ван И, глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам. Он занимал пост главы МИД Китая до конца 2022 года.

Исчезновение министра

57-летний Цинь Ган был одним из самых молодых министров иностранных дел Китая. Он занял этот пост в декабре после пребывания в качестве посла в Соединенных Штатах. Цинь Ган не появлялся на публике с 25 июня. На дипломатических встречах Цинь Гана заменял бывший министр иностранных дел Ван И.

11 июля министерство иностранных дел в кратком комментарии сообщило, что причиной отсутствия Цинь Гана являются проблемы со здоровьем. После этого МИД отказался предоставить какую-либо дополнительную информацию, отвечая на вопросы журналистов на ежедневных брифингах.

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