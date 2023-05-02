Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 мая.

На 434-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями среды, 3 мая (время московское).

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Беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на место строительства защитных сооружений в районе села Прилесье в Белгородской области, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, атака произошла 2 мая около 13.00 по местному времени (совпадает с мск). Пострадал 46-летний мужчина, выполнявший земельные работы, он получил контузию, но от госпитализации отказался. По версии Baza, БПЛА прилетел "со стороны Украины". Украинская сторона пока не прокомментировала инцидент.

Baza также сообщает, что беспилотный летательный аппарат также сбросил боеприпас, - "предположительно, ВОГ-17" - на строящееся здание возле поселка Алес в Брянской области, близ границы с Украиной. Пострадавших нет. Поврежден экскаватор. Официальные российские источники пока не подтвердили инциденты.

В Киевской области работает ПВО

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В Киевской области работает ПВО, сообщил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук написал в Twitter, что взрыв прогремел в центре Киева. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Хроника событий 2 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 мая 00.00 - 13.59 >>>

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