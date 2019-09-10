В Киеве Зеленского призвали поддержать "заложников Кремля"

Митинг под названием "Жизнь заложников Кремля - не игрушки" прошел в субботу, 28 августа, под окнами офиса президента Украины Владимира Зеленского. В преддверии встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом, запланированной на 31 августа, около 30 участников акции в Киеве потребовали от главы украинского государства найти способы давления на руководство России для освобождения людей, незаконно задержанных и осужденных на территориях аннексированного Крыма и так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, активисты призвали президентов Украины и США добиться, чтобы Международный Комитет Красного Креста (МККК) получил доступ к лицам, незаконно удерживаемым в Крыму и на востоке Украины, и смог беспрепятственно оказать им медицинскую помощь. Аналогичное требование было направлено в посольство Соединенных Штатов в Киеве и Госдепартамент США.

В списке правозащитников ZMINA 124 человека

На асфальте перед зданием офиса президента активисты развернули карту Украины из ткани. На одном из оторванных от нее кусков было написано "Луганск" и "Донецк", на другом - "Симферополь".

По данным Центра прав человека ZMINA, сегодня в списках украинских правозащитников значатся 124 человека, находящиеся в заключении на территории Крыма и в России. Кроме того, как пишет онлайн-издание "Украинская правда" со ссылкой на Службу безопасности Украины, "по меньшей мере 276 человек являются гражданскими и военными заложниками, которые находятся на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В митинге у офиса президента Украины, кроме прочих, приняли участие отец бывшего политзаключенного Павла Гриба Игорь и украинский режиссер Олег Сенцов.

Шествие украинских националистов по Крещатику

В тот же день в Киеве состоялась акция "Требования нации", организованная националистической партией "Всеукраинское объединение "Свобода". Как пишет "Интерфакс-Украина", акция началась на Майдане, затем участники прошли колонной по Крещатику и поднялись к зданию офиса президента. В мероприятии приняли участие около тысячи человек, в том числе лидер партии Олег Тягнибок.

Активисты требовали отказаться от реализации "минских соглашений", введения особого статуса для Донбасса, проведения выборов на оккупированных территориях, применения "формулы Штайнмайера" и от участия Киева в переговорах в нормандском формате.

Кроме того, они призвали Вашингтон присоединиться к переговорам по мирному урегулированию в Донбассе, оказать Украине прямую военную помощь и блокировать завершение строительства газопровода "Северный поток - 2".

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