 В Киеве Зеленского призвали поддержать ″заложников Кремля″ | Новости из Германии об Украине | DW | 28.08.2021

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Украина

В Киеве Зеленского призвали поддержать "заложников Кремля"

Митинг за права лиц, незаконно задержанных в РФ, на территории Крыма, "ДНР" и "ЛНР", прошел в преддверии встречи Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом.

Президент Украины Владимир Зеленский в городе Хмельницкий

Владимир Зеленский (фото из архива)

Митинг под названием "Жизнь заложников Кремля - не игрушки" прошел в субботу, 28 августа, под окнами офиса президента Украины Владимира Зеленского. В преддверии встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом, запланированной на 31 августа, около 30 участников акции в Киеве потребовали от главы украинского государства найти способы давления на руководство России для освобождения людей, незаконно задержанных и осужденных на территориях аннексированного Крыма и так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, активисты призвали президентов Украины и США добиться, чтобы Международный Комитет Красного Креста (МККК) получил доступ к лицам, незаконно удерживаемым в Крыму и на востоке Украины, и смог беспрепятственно оказать им медицинскую помощь. Аналогичное требование было направлено в посольство Соединенных Штатов в Киеве и Госдепартамент США.

В списке правозащитников ZMINA 124 человека 

На асфальте перед зданием офиса президента активисты развернули карту Украины из ткани. На одном из оторванных от нее кусков было написано "Луганск" и "Донецк", на другом - "Симферополь".

По данным Центра прав человека ZMINA, сегодня в списках украинских правозащитников значатся 124 человека, находящиеся в заключении на территории Крыма и в России. Кроме того, как пишет онлайн-издание "Украинская правда" со ссылкой на Службу безопасности Украины, "по меньшей мере 276 человек являются гражданскими и военными заложниками, которые находятся на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В митинге у офиса президента Украины, кроме прочих, приняли участие отец бывшего политзаключенного Павла Гриба Игорь и украинский режиссер Олег Сенцов.

Шествие украинских националистов по Крещатику

В тот же день в Киеве состоялась акция "Требования нации", организованная националистической партией "Всеукраинское объединение "Свобода". Как пишет "Интерфакс-Украина", акция началась на Майдане, затем участники прошли колонной по Крещатику и поднялись к зданию офиса президента. В мероприятии приняли участие около тысячи человек, в том числе лидер партии Олег Тягнибок.

Активисты требовали отказаться от реализации "минских соглашений", введения особого статуса для Донбасса, проведения выборов на оккупированных территориях, применения "формулы Штайнмайера" и от участия Киева в переговорах в нормандском формате.

Кроме того, они призвали Вашингтон присоединиться к переговорам по мирному урегулированию в Донбассе, оказать Украине прямую военную помощь и блокировать завершение строительства газопровода "Северный поток - 2".

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

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    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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