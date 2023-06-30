На 492-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно.DW следит за развитием событий пятницы, 30 июня (время московское).

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью газете The Washington Post заявил, что Киев постарается "минимизировать возможные последствия того, что может быть". Издание предполагает, что речь может идти о теракте ВС РФ на ЗАЭС или о ядерном ударе. "Наша задача - подготовиться к наихудшему и наиболее вероятному сценариям", - добавил Залужный. Он также отметил, что для успешного наступления Украине необходимо больше видов оружия, гораздо больше боеприпасов, а также западные истребители F-16. По его словам, ВСУ достаточно очень ограниченного числа современных самолетов, поскольку ВС РФ используют авиацию другого поколения.

ВСУ добились успеха в ряде районов на востоке и юге Украины

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Украинские подразделения добились частичного успеха и закрепляются на нескольких направлениях в Запорожской и Донецкой областях, сообщил Генштаб ВСУ. В частности, они продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, отмечается в заявлении в Facebook . "На направлениях Левадное - Приютное, Малая Токмачка - Очеретоватое имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Враг несет значительные потери. На направлении Приволья - Железнянского наши воины также имели частичный успех, закрепляемые на достигнутых рубежах", - указал украинский Генштаб. Кроме того, по его данным, ВСУ продолжают давление на противника на флангах Бахмута и выбивают его с захваченных позиций.

В свою очередь замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире украинского телемарафона заявила об уверенном продвижении ВСУ по флангам вокруг Бахмута. "В сам город мы не заходили. Мы сейчас контролируем юго-западные окраины города. Но основные бои - вокруг. Там идет наступление по нескольким направлениям. Это продвижение по всем направлениям, по которым мы движемся. В то же время враг подтянул туда большое количество сил", - отметила она. По словам Маляр, на юге Украины продолжается выравнивание фронта и закрепление ВСУ на необходимых рубежах. "На юге мы движемся с разным успехом: где-то больше километра, где-то меньше, где-то бывает до двух километров - по-разному", - добавила она.

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