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В Киеве заявили о выведении из строя военного корабля РФ

Ольга Лебедева
7 октября 2024 г.

ГУР Украины сообщило об успешной операции против российского флота. На капитальный ремонт направлен поврежденный тральщик Балтийского флота "Александр Обухов", указала спецслужба.

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Корабль "Александр Обухов"
Корабль "Александр Обухов" в 2014 году в Санкт-ПетербургеФото: Peter Kovalev/ITAR-TASS/IMAGO

В результате украинской диверсии, по данным Киева, поврежден очередной российский военный корабль - тральщик Балтийского флота "Александр Обухов", базирующийся в Балтийске Калининградской области. Корабль "получил тяжелые повреждения - из-за загадочного появления отверстия в газоходе к двигателю попала вода", заявило в понедельник, 7 октября, Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины. 

Тральщик "Обухов" нуждается в капитальном ремонте

В заявлении также отмечается, что после повреждения корабль направлен на капитальный ремонт, проведение которого, однако, может оказаться серьезной проблемой, поскольку поврежденный двигатель М-503 является "достаточно дефицитной вещью".

"Ремонт ключевой установки на корабле технически сложный и дорогостоящий. Интересно, что выведенный из строя вражеский корабль совсем недавно, в июле этого года, проходил ремонтные работы в городе Санкт-Петербург", - добавили в украинской спецслужбе. В ведомстве также подчеркнули, что повреждения военному кораблю нанесены "в результате успешной операции ГУР МО Украины". Как именно, когда и кем она была проведена, в заявлении не указывается.

Второй поврежденный корабль Балтийского флота за полгода

Это уже второй обезвреженный корабль Балтийского флота ВМФ РФ за последние полгода. В апреле в результате спецоперации ГУР из строя вывели ракетный катер "Серпухов", заявили далее в Киеве.

Комментариев в этой связи от российских властей, продолжающих войну против Украины, не поступало.

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