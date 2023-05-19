В Киеве загорелась крыша многоэтажки из-за падения обломков

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 мая.

На 451-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 20 мая (время московское).

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В течение 19 мая российские войска совершили 17 обстрелов Сумской области, зафиксирован 131 взрыв, сообщила в Facebook cумская областная военная администрация. В Шалыгинской общине осуществлен обстрел из АГС (10 взрывов), в Путивльской общине - из минометов (3 обстрела). Хотинскую общину обстреляли минометами, разрушен жилой дом. В Юнаковской общине погибли 3 человека после сброса гранаты с БпЛА на машину с сотрудниками АО "Сумыоблэнерго". Эта община была также обстреляна из артиллерии 10 (взрывов), РСЗО (34 взрыва) и минометов (6 взрывов). Краснопольскую общину армия РФ обстрела из минометов (14 взрывов), РСЗО (20 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).

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В Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Житомирской областях Украины после полуночи была объявлена воздушная тревога. В Киевской областной военной администрации сообщили об угрозе атаки дронов и работе сил ПВО. Очевидцы сообщают о звуках взрывов.

В результате падения обломков на крышу многоэтажки в Днепровском районе Киева возник пожар на площади примерно 80 кв. м, сообщил глава военной администрации города Сергей Попко. По его словам, происходит локализация возгорания. Информации о пострадавших пока нет, написал Попко в Telegram, призвав киевлян оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

Хроника событий 19 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19мая 00.00 - 13.59 >>>

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