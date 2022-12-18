В Киеве вернули теплоснабжение и все итоги 298-го дня войны

На 298-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 18 декабря, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Кличко: Теплоснабжение в Киеве полностью восстановлено

В Киеве после массированных российских ракетных ударов полностью восстановлена работа системы теплоснабжения. "Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В то же время в столице, по данным издания "РБК Украина", по-прежнему имеются серьезные проблемы с водоснабжением и теплом из-за аварийных отключений света.

Кличко также сообщил, что на Софийской площади в Киеве в преддверии Нового года установили символическую "Елку несокрушимости". "Нельзя позволить Путину украсть Рождество", - подчеркнул мэр.

Зеленский опубликовал обращение перед финалом ЧМ-2022

Президент Украины Владимир Зеленский перед финалом ЧМ по футболу в Катаре записал видеообращение, где подчеркнул, что это спортивное первенство "в очередной раз показало, что разные страны и народы могут решать, кто сильнее, по принципу честной игры, а не играя с огнем, на зеленом поле, а не на красном поле битвы". "После матча трибуны стадионов пустеют, а после войны пустыми остаются города. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом. Чемпионат мира, а не мировая война. Давайте вместе увидим финал - и конец войны", - призвал Зеленский.

По данным СМИ, ФИФА транслировать этот ролик перед финальным матчем чемпионата мира по футболу отказалась. В Офисе Зеленского утверждают, что Катар поддержал инициативу президента.

Обстрел Белгорода, есть погибший

В результате обстрела Белгородской области восемь человек получили ранения, один человек погиб, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он также опубликовал фотографии с последствиями обстрела, на которых видны поврежденные окна жилых домов и машин. По данным Гладкова, "различные повреждения есть и в частном секторе, по предварительным данным, в 14 жилых домах и 9 автомобилях". По данным местных СМИ, жители Белгорода получили смс с предупреждениями об обстрелах и призывом спуститься в подвалы.

Погибшие при обстреле Херсонской области

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки, 17 декабря, в Херсонской области погибли три человека, еще шестеро жителей области получили ранения. Об этом сообщает в Telegram глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его данным, объектами атаки стали, в том числе "жилые кварталы Херсона", "медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома". Всего за минувшие сутки российские военные обстреляли территорию области 54 раза, рассказал Янушевич.

Позже замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что по центру Херсона "нанесен очередной удар". Трое человек получили осколочные ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Минобороны РФ заявило, что Шойгу съездил на передовую

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил позиции российских военных в Украине, утверждает пресс-служба ведомства. Шойгу "совершил облет районов дислокации войск", а на передовой "пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач". Минобороны также опубликовало видео с Шойгу в вертолете. В сообщении не уточняется, когда состоялась поездка.

В Офисе Зеленского подтвердили информацию NYT о попытке ВСУ убить Герасимова

ВСУ во второй половине апреля или в мае действительно нанесли удар по штабу российских войск в городе Изюм, где в тот момент должен был находиться начальник генерального штаба России Валерий Герасимов, рассказал в эфире канала "Фейгин Live" cоветник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Таким образом, он подтвердил информацию, опубликованную ранее в издании New York Times. В тексте, в частности, утверждалось, что США не стали сообщать украинцам о поездке Герасимова к фронту, опасаясь, что его убийство может привести к эскалации войны.

Украинцы, тем не менее, узнали о планировавшейся поездке, а на просьбы Белого дома не наносить удара по Герасимову, когда тот приедет, ответили, что атака уже началась. "Мы били по Герасимову, накрыли штаб. Там погибло и без него много старших офицеров. Но он успел отъехать чуть раньше - не успели", - рассказал Арестович.

Аналитики - о низком моральном духе и расколе в российских войсках

В своей ежедневной сводке разведка Великобритании вновь указала на неустойчивый моральный дух российской армии, который является признаком ее уязвимости. Однако основная проблема для служащих ВС РФ - это высокие потери, плохое руководство и проблемы с оплатой труда, недостаток боеприпасов и оборудования, а также отсутствие ясности по поводу целей войны, говорится в отчете.

По сведениям Минобороны Великобритании, для подъема морального духа военных Россия создает так называемые "творческие бригады" с участием оперных певцов, актеров и цирковых артистов. "Однако существенно помочь с вышеназванными проблемами эти творческие бригады вряд ли смогут", - полагают британские военные.

Американский Институт изучения войны ISW в своей сводке сообщил о вероятном расколе в российской армии. В безуспешных попытках оккупантов захватить Бахмут Донецкой области участвуют бойцы частной военной компании Вагнера, утверждают аналитики. В то же время недавнее заявление главы донецких сепаратистов, ставленника Кремля Дениса Пушилина об участии армии "ДНР" в этой операции было жестко раскритиковано российскими провластными блогерами, отрицающими причастность "ДНР" к боям под Бахмутом. В ISW считают, что это - очередной признак растущего раскола между сепаратистами и "вагнеровцами", которые взяли на себя командные функции.

Председатель Европарламента призвала увеличить поддержку Украины

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала увеличить военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине. "Эта война должна быть прекращена в срочном порядке. И Украина должна выиграть эту войну", - заявила Метсола. По ее словам, это означает "больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России". "Украине нужно оружие, и Европа может помочь, предоставив это оружие", - подчеркнула президент.

Говоря о новом пакете санкций против России, Метсола заявила, что "гордится поддержкой", которую Евросоюз оказал Украине с начала войны, но считает, что ЕС все еще может "сделать больше".

Кроме того, Метсола призвала создать специальный трибунал для расследования военных преступлений против Украины. "Военные преступления против украинцев, доказательства которых накапливаются, и продолжающееся разрушение гражданской инфраструктуры являются грубым нарушением международного права", - заявила она, подчеркнув, что к ответственности должны быть привлечены все россияне, виновные в военных преступлениях.

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