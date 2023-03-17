В Киеве во время атаки уничтожены все российские дроны

На 388-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 18 марта (время московское).

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Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что всемирная организация сделает все возможное, чтобы зерновая сделка, заключенная между Россией и Украиной, была продлена. Это имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности, подчеркнул он. Срок действия подписанного 22 июля 2022 года соглашения, разрешающего экспорт украинского зерна из портов Черного моря, истекает в субботу, 18 марта. Ранее Украина и Россия принципиально договорились о продлении соглашения. Однако в Москве назвали срок продления - 60 дней, в Киеве - 120.

ОВА: Россияне ночью нанесли ракетный удар по Запорожью

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Российские войска ночью 18 марта нанесли ракетный удар по Запорожью, сообщается в Telegram-канале Запорожской ОВА . "Рашисты в очередной раз атаковали мирный город, - говорится в сообщении ОВА. - Ракеты С-300 были направлены на территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов комплекса. Взрывной волной и обломками повреждены рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши".

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Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли провели в пятницу онлайн-переговоры по видеосвязи с украинскими официальными лицами. Как указывается в сообщении Белого дома, представители Украины информировали о текущей ситуации на фронте и выразили признательность за помощь, американцы в ответ заявили о непоколебимой поддержке Украины, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Подчеркивается, что в конце разговора к беседе присоединился президент Украины Владимир Зеленский.

Пресс-служба офиса президента Украины, в свою очередь, сообщила об участии в этих переговорах главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и руководителя офиса президента Андрея Ермака.

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Немецкий олимпийский спортивный союз DOSB по-прежнему выступает за исключение российских и белорусских спортсменов. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном после заседания президиума DOSB в Ганновере 17 марта. "России и Беларуси нельзя предоставлять возможность использовать участие и успехи своих спортсменов в международных соревнованиях в целях пропаганды войны", - говорится в тексте заявления . В то же время DOSB принципиально отвергает бойкот международных соревнований, в частности Олимпийских и Паралимпийских игр Париже в 2024 году. "Жертвами такого бойкота станут исключительно спортсмены, которые, возможно, лишатся единственного шанса осуществить свою олимпийскую мечту".

В Киеве во время ночной атаки россиян уничтожены все дроны-камикадзе

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В Киеве уничтожили все дроны-камикадзе, атаковавшие столицу Украины. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Сергей Попко. "Враг в очередной раз запустил в направлении Киева баражирующие боеприпасы Shahed, - написал он. - Силами нашей ПВО все воздушные цели уничтожены. Еще раз благодарим их за отличную работу. По информации на данный момент - без жертв и разрушений. Информация уточняется".

Белый дом прокомментировал выдачу ордера суда в Гааге на арест Путина

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В Белом доме прокомментировали решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина. "Прокурор Международного уголовного суда является независимым лицом и принимает собственные судебные решения на основе имеющихся у него доказательств. Виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

"Нет никаких сомнений, что Россия совершает военные преступления и зверства в Украине", - заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Президент США Джо Байден, комментируя решение суда, заявил, что Владимир Путин "явно совершил военные преступления", и выдача Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест оправдана.

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В Днепровской области уничтожено три дрона, но удары двух беспилотников поразили объект критической инфраструктуры в Новомосковске, сообщили воздушное командование "Восток" и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Ударам с дронов подвергся объект критической инфраструктуры, есть серьезные разрушения, работают все службы, последствия атаки уточняются, написал глава ОВА.

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о том, что продолжит общение и встречи с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на выдачу МУС ордера на его арест. По словам представителя офиса генсека ООН Стефана Дюжаррика, Международный уголовный суд не связан в юридическом поле с Секретариатом ООН в контексте подобных вопросов. "Мы придерживаемся позиции, что генеральный секретарь будет говорить с тем, с кем ему нужно поговорить, чтобы решить вопросы, которые стоят перед ним", - подчеркнул Дюжаррик.

Зеленский: "Ордер на арест Путина - историческое решение"

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Историческим решением назвал ордер на арест Владимира Путина президент Украины Владимир Зеленский, выданный 17 марта в Международном уголовном суде. "Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность, - заявил он в вечернем видеообращении к гражданам. - Руководитель государства-террориста и еще одно должностное лицо России официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей-незаконном перемещении тысяч наших детей на территорию государства-террориста".

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Украинские Telegram-каналы публикуют фото огненного столба в Днепропетровской области. Ранее мэр города Новомосковска Сергей Резник сообщил о взрывах в городе. Поступала информация о том, что украинская ПВО в небе над Днепропетровщиной, вероятно, сбивает вражеские дроны.

ПВО Украины сбивает российские дроны над Киевской областью

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ПВО Украины работает по атакующим страну российским дронам над Киевской и Житомирской областями. Об этом сообщают местные власти. Глава офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram: "Балалайки сбиваются силами ПВО. Но тревогу не игнорируйте".

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в Полтавской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Херсонской, Николаевской и Ровенской областях. В Воздушных силах ВСУ изданию "Украинская правда" подтвердили, что россияне атакуют беспилотниками Shahed с северного и юго-восточного направлений.

Хроника событий 17 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 марта 00.00 - 13.59 >>>

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