В Киеве стреляли в оппозиционного блогера из Казахстана

К припаркованному автомобилю Айдоса Садыкова подошел неизвестный и выстрелил в мужчину. Блогер выжил, но находится в тяжелом состоянии. В машине была и жена Садыкова Наталья, она не пострадала.

В Киеве утром во вторник, 18 июня, совершено покушение на казахского оппозиционного журналиста, автора YouTube-канала "Басе" Айдоса Садыкова. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook жена блогера, журналистка Наталья Садыкова, подтвердив появившуюся ранее в СМИ информацию.

Национальная полиция Украины заявила, что на улице Ярмолы к припаркованному автомобилю подошел неизвестный и выстрелил в мужчину за рулем, после чего скрылся. В машине находилась и жена водителя, она не пострадала. Ведется розыск стрелявшего. О его личности пока нет информации.

Ранее агентство РБК-Украина и ряд Telegram-каналов сообщили, что оппозиционер Садыков на протяжении последних лет критиковал власти Казахстана, в том числе нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Офис генпрокурора Украины, не называя фамилий, подтвердил, что покушение было совершено на гражданина Казахстана, журналиста, имеющего в Украине статус беженца. В сообщении говорится, что в результате покушения журналист получил тяжелое ранение и сейчас находится в больнице. По факту покушения возбуждено уголовное дело.