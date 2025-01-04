В Киеве раскритиковали ООН за слова о пытках россиян

ООН опубликовала доклад о войне в Украине, где сказано о пытках российских военнопленных. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил возмущение.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил недовольство очередным докладом ООН о войне в Украине. Критика документа опубликована в Telegram-канале омбудсмена в пятницу, 3 января.

ООН: Россиян пытали в Украине

Во вторник, 31 декабря, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало очередной доклад , подготовленный Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине. Документ охватывает период с сентября по ноябрь 2024 года. Как сказано во введении, доклад "описывает нарушения прав человека, связанные с конфликтом, включая российские атаки на населенные пункты, целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре и ограничение основных свобод".

Специалисты ООН установили, что за три месяца войны погибли 574 мирных жителя, ранены 3032 человека. "Абсолютное большинство жертв - 93% - зафиксировано в районах, подконтрольных украинскому правительству, особенно в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях", - сказано в докладе. В нем также говорится о казни 63 украинских военнопленных.

Из десяти абзацев пресс-релиза ООН лишь два содержат критику властей Украины. В одном пишут о "случаях пыток и жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских властей, главным образом в транзитных центрах на ранних стадиях их содержания". "УВКПЧ расследует два достоверных сообщения о гибели российских военнопленных при подобных обстоятельствах", - говорится в сообщении. В другом месте сказано про "ограничение религиозных свобод как на оккупированных территориях, так и в районах, подконтрольных украинскому правительству".

Лубинец: ООН отождествляет Россию и Украину

Украинский омбудсмен заявил, что "ряд выводов ООН относительно Украины ошибочен". "Категорически не согласен с тем, что не учтены определенные замечания и рекомендации, предоставленные офисом омбудсмена", - добавил Лубинец.

О случаях пыток российских военнопленных он сказал, что власти Украины уже расследуют их. "Сотрудники офиса омбудсмена вместе с представителями общественных организаций регулярно совершают посещение лагерей для содержания военнопленных и специальных участков в следственных изоляторах. Условия и обращения с российскими военнопленными соответствуют Женевской конвенции", - заявил Лубинец.

"Фактически ООН отождествляет масштабы нарушений со стороны Украины и РФ. Все мы видим, какими возвращаются украинцы из российской неволи. К ним применяли пытки, истязания, психологическое давление, не давали должной медицинской помощи. Иногда они возвращаются домой с травмами, несовместимыми с жизнью", - пишет омбудсмен.

"Мы неоднократно отмечали, что освещение проблемы "ненадлежащего обращения" должно отражать объемы нарушений международного гуманитарного права (МГП) со стороны российской стороны, даже при отсутствии полного доступа к местам содержания в РФ. Иначе выходит, что Украина предоставляет доступ международным организациям, которые могут освещать все в отчетах, а Россия просто не допускает. Это не тождественные вещи! Меня возмущает, что в нынешнем контексте заключительные рекомендации России и Украине - "соблюдать МГП". То есть ООН уравнивает масштабы нарушений, что недопустимо", - отмечает Лубинец.

Про нарушение религиозных свобод он сказал, что новые украинские законы запрещают лишь деятельность РПЦ и аффилированных с ней организаций. "Положения закона никак не ограничивают право на свободу совести и вероисповедания, а направлены только на урегулирование некоторых вопросов функционирования религиозных организаций, в частности, ликвидацию зависимости украинских церквей от РПЦ", - пишет Лубинец.