В Киеве прошла встреча Люблинского треугольника

Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль, Польши Матеуш Моравецкий и Литвы Ингрида Шимоните провели в Киеве встречу в формате Люблинского треугольника. "Мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций", - написал в субботу, 26 ноября, Шмыгаль в Telegram-канале.

Шмыгаль подчеркнул, что три страны "объединяют общие ценности и видение противостояния российской агрессии и приближения нашей победы". "Последний год доказал, насколько важно единство наших стран и народов. Работаем в целях дальнейшего укрепления партнерства и общего будущего в объединенной Европе", - отметил глава украинского правительства.

Готовность активизировать дискуссию в НАТО по Украине

По его словам, стороны "подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО о приглашении Украины к переговорам о вступлении с учетом предстоящего саммита в Вильнюсе". Кроме того, премьер-министры "отметили важность дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также подтвердили дальнейшее участие в восстановлении Украины". Они также "поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сразу после принятия Еврокомиссией положительной оценки выполнения рекомендаций по заявке на членство".

Как следует из текста заявления , которое опубликовано на официальном портале украинского правительства, премьер-министры "подчеркнули значительную роль Люблинского треугольника в консолидации международной поддержки Украины в противодействии вооруженной агрессии России". Они "осудили системные военные преступления, совершенные российскими войсками в регионах Украины, включая умышленные, невыборочные и непропорциональные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры", а также принудительную депортацию тысяч украинцев, в том числе детей, в Россию.

Премьеры осудили российскую агрессию против Украины

Три премьер-министра осудили продолжающиеся атаки ВС РФ близ украинских ядерных объектов, захват Запорожской АЭС и использование ее в качестве военной базы. "Эти действия грубо нарушают международное право и создают прямую угрозу ядерной безопасности в Украине и регионе", - подчеркнули они.

В заявлении также выражается решительная критика в отношении проведенных РФ "референдумов" в украинских регионах и попытку аннексии Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины, а также подтверждается непризнание каких-либо изменений Россией статуса этих областей, а также любой другой части территории Украины.

Важность трехстороннего сотрудничества

Кроме того, Шмыгаль, Моравецкий и Шимоните подтвердили важность трехстороннего сотрудничества в целом ряде сфер. Они указали при этом на военное и оборонное сотрудничество с использованием потенциала НАТО и ЕС, кибербезопасность и борьбу с дезинформацией, энергетическую безопасность и противодействие использованию Россией энергоносителей как инструмента геополитического давления и шантажа, сотрудничество учреждений безопасности и координацию в других региональных форматах и ​​международных организациях.

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