В Киеве прокомментировали повреждения Чонгарского моста

На 484-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий четверга, 24 июня (время московское).

Зеленский: Россия готовит теракт на ЗАЭС

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"Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции - террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении.

Он напомнил, что радиация не знает государственных границ "и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра". "Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам - каждому в мире. Все подтверждения. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка - все страны, абсолютно все, должны это знать", - подчеркнул Зеленский, добавив, что никаких терактов на атомных станциях "никогда и нигде не должно быть" и на этот раз "не должно быть как с Каховкой": "Мир предупрежден, значит мир может должен действовать".

На сообщение Зеленского отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал заявление президента Украины "очередной ложью".

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Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что за сутки контракты с Минобороны в среднем подписывают 1336 человек. "То есть каждые сутки получаем полк", - доложил он на совещании президента РФ Владимира Путина. При этом Шойгу заявил, что не видит необходимости в новых "добровольцах" для участия в войне против Украины. По его словам, в ВС РФ набраны 114 тысяч контрактников и 52 тысячи "добровольцев".

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В украинской военной разведке прокомментировали повреждения Чонгарского моста, соединяющего аннексированный Крым с Херсонской областью. Ранее представители российских оккупационных "властей" заявили, что мост был обстрелян.

"Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Анализировать с точки зрения военной целесообразности, что происходит на временно оккупированных территориях, я думаю, мы будем после того, как эти территории будут освобождены, что обязательно произойдет", - заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в ходе телемарафона.

"Работа продолжается и будет продолжена, - добавил он. - Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, Движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях. Можно лишь комментировать, что продолжение следует".

Шольц призвал НАТО укрепить боеспособность Украины

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Канцлер Германии Олаф Шольц Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался за предоставление всеобъемлющих гарантий безопасности Украине, но подчеркнул, что считает преждевременным ее вступление в альянс до окончания войны.

"Мы должны трезво смотреть на текущую ситуацию", - отметил он в своем правительственном заявлении. Киев "сам сказал, что о членстве в НАТО не может быть речи, пока Россия ведет войну против Украины. Вот почему я предлагаю, чтобы мы сосредоточились в Вильнюсе (на июльском саммите НАТО. - Ред.) на том, что сейчас является абсолютным приоритетом, а именно на укреплении реальной боеспособности Украины", добавил канцлер ФРГ.

По его словам, НАТО в сотрудничестве со странами "Группы семи" (G7) и Евросоюзом разрабатывает "эффективные и долгосрочные обязательства в области безопасности". Это позволит "оказывать устойчивую военную поддержку Украине, в том числе современным западным оружием. И в то же время укрепить экономическую устойчивость Украины в ее оборонительной борьбе против российской агрессии", подчеркнул Олаф Шольц.

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Российские войска ночью 22 июня нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Повреждены частные дома и инфраструктура. Как сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, ракеты были выпущены из акватории Азовского моря по Лозоватской общине Криворожского района. Повреждены частные дома и объекты инфраструктуры. Также указывается, что ночью три раза был обстрелян из артиллерии Никополь. Жертв и раненых нет, подчеркнул Лукашук.

Президенты ФРГ и Кыргызстана обсудят последствия войны в Украине для стран Центральной Азии и Европы

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) находится с официальным визитом в Кыргызской Республике. По его словам, значительная часть встречи с руководством Кыргызстана будет посвящена последствиям войны в Украине для стран Центральной Азии и Европы. Ранее президент ФРГ нанес официальный визит в Республику Казахстан.

В аннексированном Крыму сообщили об ударе по Чонгарскому мосту

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Чонгарский мост между аннексированными Крымом и Херсонской областью поврежден из-за обстрела. По сообщениям в местных пабликах, движение по мосту через Сиваш остановлено. По данным Telegram-канала "Крымский ветер", пока идет обследование конструкций Чонгарского моста, россияне направляют все движение через Армянск. Представители российских оккупационных "властей", в частности "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов, заявили, что обстрел велся со стороны ВСУ. Украинская сторона информацию пока не комментировала.

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В ночь на 22 июня над Одесской областью сбиты три БПЛА Shahed. Об этом сообщила руководительница пресс-центра оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона. По ее словам, обстановка уточняется, критических попаданий и жертв нет.

Под Бердянском ночью прозвучал взрыв

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Под временно оккупированным Бердянском в Запорожской области ночью 22 июня прозвучал взрыв. "В 1.40 в районе Бердянска раздался громкий взрыв, который был слышен в 50 км в селе Урзуф в Мариупольском районе. Местные сообщают о попадании в место концентрации оккупантов на базе отдыха "Роза" села Азовское Бердянского района. После прилета возник пожар…", - говорится в сообщении в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

++05.30++

Не менее четырех человек, в том числе ребенок, ранены в результате обстрела частного сектора города Покровска Донецкой области российскими войсками вечером 21 июня. Об этом сообщил изданию "Суспiльне Новини" начальник городской военной администрации Сергей Добряк. По его словам, удар был нанесен, по всей вероятности, крылатой ракетой.

++05.00++

Более медленное, чем ожидалось, контрнаступление ВСУ может преследовать цель истощить живую силу противника и подготовить условия для будущих основных наступательных действий, считают в американском Институте изучения войны (ISW). "Успех украинских контрнаступлений не следует оценивать исключительно по ежедневным изменениям в контроле над местностью", - подчеркивают эксперты ISW в очередном аналитическом обзоре.

МАГАТЭ: Ситуация на ЗАЭС крайне нестабильная

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"Ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью на Запорожской АЭС крайне нестабильна. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом и усугубила серьезные трудности для этой крупной атомной электростанции", - отмечается в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, опубликованном 21 июня. Организация призвала все стороны полностью соблюдать основные принципы МАГАТЭ, призванные предотвратить ядерную аварию.

Россия вновь обстреливает ракетами Украину

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Зафиксирован пуск ракет из акватории Азовского моря, сообщили Воздушные силы Украины. Ранее они же предупредили, что в сторону границы Украины с востока летят четыре российских дальних сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22м3.

++02.05++

Сообщения о взрывах поступили из Кривого Рога. "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Остаемся в укрытиях, или правило двух стен. Повторные пуски в сторону нашего города", - написал в Telegram-канале глава Совета обороны города Александр Вилкул.

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Российские войска ведут обстрел Харьковской области и города Херсон, сообщили харьковская полиция и председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В Киеве и других регионах Украины - воздушная тревога

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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов. В украинской столице тревогу объявили незадолго до 1 часа ночи по местному времени. Впоследствии сигналы об опасности были даны в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

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Новые санкции ЕС, 11-й пакет которых был согласован европейскими странами 21 июня, "ограничат доходы России в Европе и смогут перекрыть часть путей обхода ранее введенных" штрафных мер, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. По его словам, "это сейчас одна из приоритетных задач".

Как заявил Зеленский, РФ "до сих пор имеет доступ к различным продуктам и компонентам, технологическим и финансовым схемам, которые созданы теми в мире, кто все же ценит свободу и международное право". "Россия должна быть в полной изоляции, пока главные ее экспортные продукты - зло и смерть", - подчеркнул украинский президент.

Хроника событий 21июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 июня 00.00 - 13.59 >>>

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