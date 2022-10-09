В Киеве прогремели взрывы

На 229-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 10 октября (время московское).

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Украинские наступательные операции продолжают оказывать давление на российские силы как на северо-востоке страны, так и в Херсонской области на юге, констатирует Минобороны Великобритании, ссылаясь на разведданные. В традиционной сводке ведомства указывается, однако, что и российским силам удалось за последнюю неделю продвинуться по двум направлениям до Бахмута, до которого осталось 2 км и который получил очень серьезные повреждения в результате обстрелов. В состав российских сил, вероятно, вошли подразделения частной военной компании Вагнера, включая служащих, недавно набранных из тюрем.

Продолжающиеся усилия России по наступлению в Донбассе перед лицом серьезных угроз на флангах подчеркивают негибкость оперативного замысла, которая до сих пор подрывала планы российской армии, указывает британское оборонное ведомство.

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В Киеве прозвучали несколько взрывов, сообщил мэр украинской столицы Украины Виталий Кличко. По данным украинских СМИ, работает ПВО. В центре города виден густой черный дым.

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В акватории Черного моря находятся как минимум шесть российских судов, которые могут осуществлять обстрелы ракетами, среди них две подводные лодки, сообщил в своем Telegram-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, на всех этих ракетоносителях в совокупности может находиться до 40 крылатых ракет "Калибр".

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Критика Путина со стороны милитаристски и националистически настроенного российского сообщества после взрыва на Крымском мосту стала "беспрецедентной", указывает в ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW). В сочетании с сообщениями о неудачах на фронте, объявлением мобилизации и обменом пленных защитников "Азовстали" на так называемого "кума Путина" Виктора Медведчука это создает в "провоенном лагере" сомнения в способности российского президента выполнить официально обозначенную им самим "денацификацию" Украины как цель войны и подрывает его привлекательность как политика среди основного электората.

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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар попросил "не прогнозировать заранее" позицию государства в голосовании по вопросу осуждения аннексии территорий Украины Россией, которое состоится в Генассамблее ООН. "У нас долгие отношения с Россией, которые сослужили нам хорошую службу", - цитирует дипломата агентство Reuters. По словам Джайшанкара, "по соображениям благоразумия и политики" он не раскрывает заранее, как проголосуют представители страны.

Российские войска подтянули резервы для наступления

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Российские войска подтянули резервы для сдерживания наступления ВСУ на юге Украины, сообщает в своей сводке оперативное командование "Юг" ВСУ. Согласно отчету, в район боевых действий было направлено "до трех десятков единиц боевой техники" и около 200 военнослужащих. Также оккупационные войска минируют местность, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ, и обстреливают территорию с помощью авиации, артиллерии и "нетипичного использования" зенитно-ракетных систем С-300.

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В результате обстрела российскими войсками Запорожья ракета попала в жилой дом, сообщает секретарь городской рады Анатолий Куртев. По его словам, разрушен целый подъезд дома и есть пострадавшие, в доме возник пожар. Местные жители публикуют фото последствий удара.

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Еврокомиссия ведет законодательную работу над получением права арестовывать подсанкционные активы, сообщает Bloomberg. Конфискованные средства могут быть направлены на восстановление Украины. Сейчас ЕК может только замораживать эти активы. Как отмечает агентство, это делает их управление дорогостоящим, а использование или отчуждение - затруднительным.

Российские войска вновь обстреляли Запорожье

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Угрозы Путина применить ядерное оружие не должны сдерживать страны ЕС в их поддержке Украины, заявил председатель фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber). "Нужно всерьез относиться к путинским угрозам, но они не должны определять наши действия". Вместо этого ЕС должен отталкиваться в своих решениях от "основных принципов, таких как права человека, право государства на самооборону и система ценностей, основанная на правилах", указал политик.

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Российские войска вновь обстреляли город Запорожье, по которому в ночь на 9 октября было выпущено более 20 ракет, из-за чего погибли более 10 мирных жителей. Об очередном ночном обстреле сообщил глава местной ОВА Александр Старух. "Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых прилетов. Последствия устанавливаются", - написал чиновник.

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Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук назвал "ядерным терроризмом" угрозы со стороны России - так политик отреагировал на твит бизнесмена Илона Маска, в котором тот заявил, что "вероятность ядерной войны растет стремительно". "Ядерная война - это когда обе стороны имеют ядерное оружие. А когда у одной из сторон обманом забрали ядерное оружие, и тот, кто его вчера забрал, сегодня угрожает ядерным ударом, это не ядерная война. Это ядерный терроризм", - прокомментировал высказывание Маска Стефанчук.

ВМС США отвергли причастность к диверсиям на "Северных потоках"

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В ВМС США опровергли связь полета американского военного самолета над газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" с диверсией на них. "Самолет P-8A Poseidon ВМС США, который фигурирует в данных системы слежения, проводил обычный разведывательный полет над Балтийским морем, который не был связан с утечками на газопроводах "Северный поток", - заявила агентству ТАСС официальный представитель ВМС США в Европе и Африке Тамара Лоуренс, отметив, что их самолеты-разведчики часто совершают вылеты с авиабаз в странах-союзницах и партнерах "с целью наращивания опыта и оперативной совместимости".

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг появившиеся в прокремлевских Telegram-каналах сообщения о том, что он якобы носит браслет со свастикой. Сообщения об этом стали распространяться в русскоязычных Telegram-каналах после того, как Залужный опубликовал свое фото в Twitter - орнамент на сфотографированном на расстоянии браслете Залужного показался некоторым похож на свастику. Чтобы опровергнуть подобные утверждения, один из офицеров ВСУ опубликовал фото браслета вблизи - при большей детализации на снимке виден совершенно другой орнамент. Залужный подтвердил это в комментарии.



Зеленский: Россия каждый день показывает свое нежелание мира

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Упоминания переговоров со стороны Кремля в текущей ситуации - это манипуляции, заявил в ежедневном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. "Хочет ли государство-террорист мира? Очевидно, что нет. Оно это показывает каждый день. Запорожье - один из украинских городов, против которого Россия направляет свой ракетный террор. Этой ночью в результате российских ударов по обычным жилым домам в Запорожье погибли как минимум 14 человек", - указал политик. По его словам, если бы Кремль действительно хотел вступить на путь переговоров, он бы не организовывал подобные удары.

Хроника событий 9 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 октября 00.00 - 13.59 >>>

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