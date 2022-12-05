В Киеве призвали уже сейчас готовиться к поражению России
Ольга Лебедева
10 мин. назад
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 декабря.
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На 285-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 5 декабря (время московское).
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На большей части территории Украины, за исключением нескольких западных областей и Крыма, объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствует онлайн-карта воздушных тревог. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил об угрозе новых ракетных ударов и призвал людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В Киеве призвали уже сейчас готовиться к поражению России
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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении очередного "высокопоставленного" пособника россиян в освобожденном Херсоне. "Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", который открывал свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины", - сообщила пресс-служба ведомства. По данным СБУ, именно через это учреждение глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо пытался создать "рублевую зону", открыв в захваченном украинском регионе более 200 банковских "представительств" РФ и используя при этом аналогичный опыт в захваченных районах Донецкой и Луганской областей.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество готовиться к поражению России в войне, которую она развязала против его страны. "Уважаемые политики, эксперты, представители СМИ и научных кругов за рубежом. Я знаю, что некоторым из вас трудно представить украинскую победу, но мы на пути к ней. Лучше уже сейчас готовиться к поражению России, а не пытаться объяснить, почему Украина не может или не должна победить", - написал он в Twitter.