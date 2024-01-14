В Киеве предлагают местным властям покупать средства РЭБ

По словам спикера ВС ВСУ, власти местного уровня могут себе позволить покупать для обороны не дорогостоящее вооружение или ПВО, а средства РЭБ. ВСУ стали активнее применять их против ракет, а не только против дронов.

В связи с продолжающимися атаками российских беспилотников и крылатых ракет на цели в Украине командование Воздушных сил ВСУ предложило местным властям самостоятельно закупать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как заявил в воскресенье, 14 января, в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат, их использование помогло бы противодействовать российским дронам и ракетам.

"Оружие же не купишь - стрелковое, пушки, и ПВО не купишь, но системы РЭБ, в частности гражданских производителей… - это помогает сохранить жизни, - отметил он. - РЭБ работает и от дронов, и может влиять на средства воздушного нападения противника. Ракета может быть отведена, не долететь до своей цели".

Американский Институт изучения войны (ISW) отметил в своем ежедневном аналитическом обзоре военных действий, что в ночь с 12 на 13 января украинские силы сбили половину из 40 воздушных целей, выпущенных по Украине, при этом активно использовались средства РЭБ. ISW отмечает, что это может стать переломным моментом в работе комплексов РЭБ, поскольку ранее использовались лишь в борьбе с беспилотниками, но не с ракетами.

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