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В Киеве предлагают местным властям покупать средства РЭБ

Евгений Жуков
14 января 2024 г.

По словам спикера ВС ВСУ, власти местного уровня могут себе позволить покупать для обороны не дорогостоящее вооружение или ПВО, а средства РЭБ. ВСУ стали активнее применять их против ракет, а не только против дронов.

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Киев после российского ракетного удара (фото из архива)
Киев после российского ракетного удара (фото из архива)Фото: Eugen Kotenko/Avalon/Photoshot/picture alliance

В связи с продолжающимися атаками российских беспилотников и крылатых ракет на цели в Украине командование Воздушных сил ВСУ предложило местным властям самостоятельно закупать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как заявил в воскресенье, 14 января, в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат, их использование помогло бы противодействовать российским дронам и ракетам.

"Оружие же не купишь - стрелковое, пушки, и ПВО не купишь, но системы РЭБ, в частности гражданских производителей… - это помогает сохранить жизни, - отметил он. - РЭБ работает и от дронов, и может влиять на средства воздушного нападения противника. Ракета может быть отведена, не долететь до своей цели".

Американский Институт изучения войны (ISW) отметил в своем ежедневном аналитическом обзоре военных действий, что в ночь с 12 на 13 января украинские силы сбили половину из 40 воздушных целей, выпущенных по Украине, при этом активно использовались средства РЭБ. ISW отмечает, что это может стать переломным моментом в работе комплексов РЭБ, поскольку ранее использовались лишь в борьбе с беспилотниками, но не с ракетами.

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