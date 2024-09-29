В Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре

В Киеве прошли памятные мероприятия, приуроченные к 83-й годовщине с начала трагических событий в Бабьем Яре - массового убийства евреев, украинцев, цыган рома и людей других национальностей, совершенного гитлеровцами 29-30 сентября 1941 года. Украинские чиновники, послы и представители дипломатических учреждений, родственники погибших, еврейская община и духовенство в воскресенье, 29 сентября, посетили памятный знак "Менора" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", чтобы почтить память о жертвах массовых расстрелов, совершенных нацистами в Бабьем Яре во время оккупации Киева в годы Второй мировой войны.

Иосиф Любец ежегодно приходит к "Меноре" почтить память убитой в Бабьем Яре родственницы Фото: Liliia Rzheutska/DW

Ежегодно сюда приходит и 77-летний Иосиф Любец, чтобы вспомнить свою родственницу и почтить ее память. "Тетя моей мамы была здесь расстреляна. Моя мама каждый год приходила сюда со мной, когда я был еще юношей. Тогда же мама рассказывала, как ее тетя поддалась на уговоры друзей прийти тогда, в 1941 году сюда в Бабий Яр, ничего не подозревала и поплатилась жизнью. Это поразило меня тогда и до сих пор не отпускает, поэтому я каждый год здесь, потому что память не должна быть утрачена", - рассказал DW Иосиф Любец.

Еще двое мужчин молча, со слезами на глазах принесли цветы к памятнику, а молодая пара по давней еврейской традиции положила возле "Меноры" по камню. Многие посетители посетили монументы трагедии Бабьего Яра - инсталляции "Кристаллическая стена плача" и "Зеркальное поле".

Выставка о прошлом, перекликающаяся с современностью

А рядом в выставочном центре Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" открылась выставка "Кто-то был соседом: Выбор, человеческое поведение и Холокост". Соорганизатор выставки - Мемориальный музей Холокоста в США, который принадлежит к самым известным специализированным историческим музеям мира. Экспозиция содержит фотоматериалы, воспоминания очевидцев, исторические сведения о политике нацистов, вовлеченности местного населения в преступления против евреев - как активной, так и "молчаливой".

"Это академическая выставка, она дает понимание о действиях каждого человека во время Холокоста, о том, какие именно поступки они совершали. Это было, когда ты не видел, что происходило, когда ты думал, что это не зависит от тебя, или выходил и обнимал человека, еврея, когда их унижали, - рассказала директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова. - Это важно и сейчас для нас, чтобы мы понимали, что каждый человек имеет выбор и отвечает за свои поступки - остается ли он человечным и понимает ли, что это преступление в отношении другой национальности и других людей. Потому что ответственность лежит не только на одном тиране или его генералах. На войне каждый человек делает свой выбор и должен нести ответственность за это".

"Кто-то был соседом: Выбор, человеческое поведение и Холокост" дает понимание, как и почему действовали люди, которые стали свидетели Холокоста Фото: Liliia Rzheutska/DW

"Эту выставку трудно пересматривать. Здесь очень хорошо отражено, как можно быть соседом и все это воспринимать. Причем речь может идти и об отдельном человеке, и о стране-соседе. То, что произошло здесь, в Бабьем Яре, трудно осознать и забыть, но такие трагедии происходят и сейчас. Поэтому мы здесь, чтобы поддержать Украину", - сказала чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Наталья Цмоц.

"Для меня главное в этой выставке - что люди всегда имеют выбор: либо способствовать страданиям людей, либо бороться против этого. Я хочу засвидетельствовать, что сейчас в войне, развязанной Россией, США вместе с Украиной", - отметила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Завершится почитание жертв трагедии в Бабьем Яре мемориальным концертом в исполнении Национального симфонического оркестра Украины, который исполнит симфонию № 1 "Памяти мучеников Бабьего Яра" Дмитрия Клебанова.