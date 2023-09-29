В Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре

Спустя 82 года после массовой казни в Бабьем Яре евреи в Украине могут отмечать праздник Суккот "с гордостью за свое происхождение и без всякого страха", заявил глава Федерации еврейских общин Украины Рафаэль Рутман.

В Киеве в пятницу, 29 сентября, почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре, где за два дня - 29 и 30 сентября 1941 года - нацисты расстреляли более 30 тысяч евреев. В церемонии, организованной Федерацией еврейских общин Украины (FJCU) и приуроченной к 82-й годовщине этой трагедии, участвовали президент Украины Владимир Зеленский, а также раввины из Киева, Бердичева, Житомира, Белой Церкви и Черкасс, включая председателя FJCU Рафаэля Рутмана.

Рутман прочел молитву "Бог полон милосердия" и подчеркнул, что спустя 82 года после трагедии евреи Украины будут отмечать иудейский праздник Суккот (Праздник собирания плодов), начинающийся 29 сентября, "с гордостью за свое происхождение и без всякого страха".

Расстрел евреев в Бабьем Яре во время Второй мировой войны

Только 29 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр были расстреляны более 22 тысяч евреев, проживавших в Киеве, напоминают в FJCU. К середине октября 1941-го число жертв, по данным организации, превысило 50 тысяч человек.

В 2016 году в Киеве был подписан меморандум о создании на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" частного благотворительного фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" (BYHMC). Главная цель деятельности фонда заключалась в возведении музейного комплекса на благотворительные взносы.

К 2026 году в Бабьем Яре планировалось провести масштабное строительство и построить более десятка объектов, среди них - четыре музея: Музей трагедии Бабьего Яра 1941-1943 года, Музей Холокоста в Украине и Восточной Европе, Музей истории забвения трагедии Бабьего Яра и Музей истории места и Куреневской трагедии.

Однако начавшаяся 24 февраля 2022 года война России против Украины заставила прервать работу над этими проектами.

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