В Киеве почтили память погибшей в российском плену Рощиной

Журналисты собрались на Майдане Независимости с портретами погибшей в плену России Виктории Рощиной. Они призвали мировое сообщество к решительным действиям с целью защиты прав других журналистов, удерживаемых РФ.

На Майдане Независимости в центре Киева вечером пятницы, 11 октября, состоялась акция памяти украинской журналистки Виктории Рощиной, о смерти которой в российском плену стало известно накануне.

Почтить память коллеги собрались десятки украинских журналистов, в частности тех, кто в разные периоды работал с Рощиной. Некоторые из участников акции держали портреты погибшей корреспондентки. Коллеги по очереди вспоминали личные истории, связанные с ней, и отмечали ее настойчивость, неравнодушие, фанатизм к работе и бесстрашие.

Как отметила на акции главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, Украина потеряла "самую смелую журналистку". "Очень страшная потеря, и она, в частности, о такой абсолютной любви для профессии. Потому что для Виктории ее профессия была на первом месте, даже не жизнь ее", - сказала Мусаева в комментарии DW. По ее словам, командировки на оккупированные территории были очень важны для Рощиной, чтобы "давать голос людям, которые его лишены".

"К сожалению, в украинском медиапространстве очень мало людей пишут об оккупации, а Виктория была единственной журналисткой, которая туда ездила, и которая не могла туда не ездить, несмотря на разговоры разных редакторов (по безопасности. - Ред.)", - сказала Мусаева. "Россия убила Рощину за правду", - заявила главный редактор УП.

"Она должна была уже возвращаться, и мы об этом знали. Были достигнуты договоренности, что ее отпустят, она была в списках (на обмен. - Ред.). Мое предположение, что Россия ей просто не позволила рассказать обо всем том ужасе, который она видела", - заявила Мусаева.

Журналисты призывают мир к решительным действиям

Главный редактор "Громадського" Кристина Коцира на акции напомнила, что в связи с гибелью Рощиной в заложниках России украинские медийщики обратились к МККК, ОБСЕ, ООН, ПАСЕ с призывом принять меры для проверки состояния и защиты прав еще 29 гражданских украинских журналистов, которых удерживает Россия. Среди них, в частности, похищенный в марте 2022 года на Киевщине корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк и незаконно заключенная Россией крымская журналистка Ирина Данилович.

"Очевидно, что этот вопрос надо держать в фокусе. Сегодня мне звонили международные журналисты, и они говорили: если бы это погиб американский журналист, то это было бы в топах, на первых полосах. Мы должны это не спускать, не делать из этой новости очередную будничную смерть и статистику", - подчеркнула Коцира.

Обстоятельства смерти журналистки неизвестны

10 октября стало известно, что отцу Рощиной, удерживаемой Россией с лета 2023 года, пришло письмо от министерства обороны РФ о ее смерти еще 19 сентября во время этапирования из Таганрога в Москву. Это известие подтвердил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, а также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Обстоятельства смерти журналистки сейчас устанавливаются украинской стороной.

По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрея Юсова, Рощину должны были отпустить и вернуть домой в рамках следующего обмена. Офис генерального прокурора Украины 11 октября сообщил о доквалификации уголовного производства по исчезновению Рощиной на военное преступление, соединенное с умышленным убийством.

Рощина в российском плену

С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Рощина публиковала материалы о военных действиях на Востоке и Юге Украины. В частности, репортажи из оккупированного Энергодара о захвате силами РФ крупнейшей атомной электростанции в Европе и из Гуляйполя о жизни под постоянными бомбежками. В разные периоды она сотрудничала с рядом СМИ - УП, "Громадським", "Радио Свобода". В 2022 году Рощина получила премию "Мужество в журналистике" за репортажи о полномасштабном вторжении России в Украину.

До исчезновения летом 2023 года во время командировки на оккупированные территории журналистку уже задерживали российские военные. Это произошло 11 марта 2022 года во время ее попыток попасть в тогда окруженный войсками РФ Мариуполь. Сотрудники российского ФСБ обвинили Рощину в шпионаже, удерживали 10 дней, но впоследствии освободили.

Летом 2023 года она отправилась из Украины в Польшу, чтобы добраться через Россию до оккупированных территорий на Востоке Украины. Там журналистка пропала без вести, а в мае 2024 года Минобороны РФ заявило о ее задержании и пребывании на территории России. Впоследствии Международный комитет Красного Креста подтвердил, что Рощина находится в плену, но доступа к ней МККК не имел.