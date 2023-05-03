В Киеве отвергли обвинения РФ в атаке на Кремль

На 434-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 3 мая (время московское).

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Потери личного состава российских войск за 2 мая увеличились на 520 до 191 940 убитыми, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. По его данным, за сутки российская армия потеряла 1 танк, 6 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 2 средства противовоздушной обороны, 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 3 единицы спецтехники и 28 беспилотников.

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В Киеве отвергли обвинения России в атаке на резиденцию президента РФ Владимира Путина в московском Кремле. "Все предсказуемо... Россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем"", - написал в Twitter cоветник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его словам, подобные заявления дают России основания оправдать свои атаки по гражданским целям в Украине. Подоляк также заметил, что Украина "не атакует объекты на территории России, потому что это не решает никакой военной задачи".

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Сайт "Движения сознательных отказчиков от военной службы" заблокирован в России по решению Савеловского районного суда Москвы. Как сообщило движение в своем Telegram-канале, иск подала 231-я военная прокуратура столичного гарнизона, которая сослалась на мнение "экспертов" о том, что на сайте "дискредитируют" российскую армию. Движение отмечает, что все его материалы по-прежнему доступны в интернете.

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По военному аэродрому в Брянской области в ночь на 3 мая был совершен удар беспилотниками, сообщил Telegram-канал Baza. По неподтвержденным данным, речь идет о 5 БПЛА, из которых два были уничтожены из стрелкового оружия, другие два взорвались на территории аэродрома. Пятый беспилотник не был обнаружен. Повреждения получил не используемый транспортный самолет Ан-124. Российские власти пока не подтвердили эту информацию.

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Российские корабли находились возле газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море незадолго до атаки на них в 2022 году, говорится в совместном расследовании, проведенном СМИ скандинавских стран. Последнее из российских судов покинуло указанную зону за пять дней до взрывов на газопроводах, сообщили шведский телеканал SVT, датский DR, норвежский NRK и финский Yle. Поскольку на судах были отключены системы слежения, информация об их местоположении не фиксировалась. Однако перехваченные радиопереговоры, отправленные с них на российские военно-морские базы, показывают положение, скорость и направление движения кораблей. Они находились в районе взрывов по нескольку часов, в одном случае - более 24 часов.

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Власти Москвы с 3 мая запретили использование беспилотников в городе. Об этом объявил мэр города Сергей Собянин. Власти пошли на этот шаг с целью предотвратить несанкционированное использование дронов, которые могут затруднить работу правоохранительных органов, объяснил он. Мера не коснется беспилотников, используемых по решениям органов государственной власти, добавил градоначальник.

Пресс-служба президента обвинила Украину в попытке удара по Кремлю

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Украина минувшей ночью попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотных летательных аппаратов, утверждает пресс-служба президента РФ, не приводя подробности. В результате никто не пострадал, отметили в Кремле. Российская сторона расценивает инцидент как "спланированную террористическую акцию и покушение" на главу государства, а также "оставляет за собой право ответить на попытку удара ... где и когда посчитает нужным", цитируют госСМИ пресс-службу Кремля.

Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

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Фирмы, работавшие на различные российские государственные структуры, после начала войны в Украине закупали в странах Евросоюза оборудование, микрочипы, боеприпасы, несмотря на введенные в марте 2022 года санкции США, пишет газета Financial Times. По ее данным, одна из фирм, работавших для ФСБ, - "Трейдтулз" - приобрела санкционную продукцию на 900 тысяч долларов (815 тысяч евро), в том числе 22 тонны оборудования в Германии стоимостью 554 тысячи долларов (502 тысячи евро), а также микрочипы немецкого и американского производства у одной небольшой сингапурской фирмы. Другие фирмы поставляли запрещенную западными санкциями продукцию в Россию для Службы внешней разведки (СВР), госконцерна "Ростех", российского Минобороны, "Росатома".

Еврокомиссия выделяет 500 млн евро на выпуск боеприпасов

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Европейская комиссия приняла постановление о поддержке производства боеприпасов, направленное на наращивание производственных мощностей ЕС и решение проблемы нехватки боеприпасов, ракет и их компонентов. Еврокомиссия предлагает выделить на эти цели 500 млн евро.

Это третья часть плана Европейского Союза, внедренного для быстрого предоставления Украине боеприпасов и ракет, а также пополнения собственных запасов стран-членов ЕС. Первая часть включает немедленные поставки Киеву уже имеющихся в наличии боеприпасов из резервов стран Евросоюза, а вторая – совместные закупки для дальнейшего обеспечение Украины и пополнения резервов армий европейских стран. На первые два этапа Еврокомиссия предложила выделить по одному миллиарду евро.

"В свете возобновления конфликта высокой интенсивности в Европе своевременная доступность этих продуктов в достаточном количестве имеет решающее значение для нашей безопасности и для наших постоянных усилий по поддержке Украины", - говорится в официальном заявлении Еврокомиссии, опубликованном на ее сайте.

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