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Киев отреагировал на слова Путина о происхождении Зеленского

Евгений Жуков
5 сентября 2023 г.

По мнению представителя МИД Украины, антисемитизм глубоко укоренился в российских элитах. Проявлением этого он назвал "хроническую фиксацию Путина на этническом происхождении украинского президента".

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Владимир Путин
Владимир ПутинФото: Sergei Bobylev/TASS/imago imagesTASS

Очередные высказывания президента РФ Владимира Путина в адрес Владимира Зеленского в МИД Украины расценили как "проявление глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит". Об этом во вторник, 5 сентября, заявил представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко, указав на "хроническую фиксацию Путина на этническом происхождении украинского президента".

"Призываем мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента, - написал представитель украинского МИДа в Facebook. - В современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку".

Михаил Подоляк: Путин полностью недеесособен

"В очередной раз человек, сознательно отдающий приказ атаковать ракетами другую страну, массово убивать, насиловать, похищать детей, уничтожать города и села, предлагает новое оправдание своей внутренней неадекватности", - написал в микроблоге X советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Очередное заявление Путина в адрес Зеленского он объяснил тем, что российский президент живет в своем мире, оторванном от реальности. "Это значит, что он абсолютно недееспособен и с ним невозможно вести переговоры", - подчеркнул Подоляк.

Путин уже не первый раз упоминает происхожение Зеленского

Ранее ТАСС опубликовал видеоролик, в котором Путин заявил, что, "поставив во главе Украины этнического еврея", "западные кураторы" прикрывают "античеловеческую сущность современного украинского государства". "Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. Тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек", - сказал Путин. Кроме того, он заявил, что "лучше всего это понимают простые граждане Израиля" и призвал посмотрить в интернете, что "они говорят в интернете".  

Путин уже не в первый раз допускает антисемитские заявления в адрес президента Украины. Так, в июне его оскорбительное высказывание вызвало критику со стороны еврейских общин, в первую очередь украинской. Путину, в частности, ответили главный раввин Украины Моше Реувен Асман и член наблюдательного совета мемориального комплекса "Бабий Яр" Натан Щаранский.

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