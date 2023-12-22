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В Киеве обломки дрона ударили в жилой дом

Александр Дельфинов
22 декабря 2023 г.

В результате авианалета на столицу Украины пострадали два человека, им оказана помощь. Как пишут украинские СМИ, после попадания разрушена квартира телеведущего Андрея Ковальского.

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Сбитый беспилотник Shahed над Киевом (фото из архива).
Сбитый беспилотник Shahed над Киевом (фото из архива).Фото: Evgeniy Maloletka/AP PHoto/picture alliance

В Киеве в ночь на пятницу, 22 декабря, звучала воздушная тревога, работала ПВО, после чего в результате попадания обломков дрона произошел пожар на верхнем этаже жилого дома в Соломенском районе, также обломки беспилотника упали на частично недостроенный дом в Дарницком районе. Эту информацию подтвердил в своем Telergam-канале киевский градоначальник Виталий Кличко.

По его словам, в Соломенском районе украинской столицы "в результате попадания в жилой дом частично разрушены несущие стены между 24-м, 25-м и 26-м этажами. Возгорание в одной из квартир было оперативно ликвидировано. Одного пострадавшего жителя многоэтажки медики госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте". В Дарницком районе загоревшееся строение потушили, пострадавших нет.

Согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, падение обломков дрона также зафиксировано в Голосеевском районе Киева, пострадавших нет. Воздушная тревога объявлялась и в некоторых других регионах Украины.

Попадание в квартиру телеведущего

Между тем, как сообщают украинские СМИ, в результате авианалета на Киев беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа Shahed была разрушена квартира ведущего телемарафона "Єдині новини" Андрея Ковальского, который жил там с женой и двумя детьми. На фотоснимках, опубликованных в Facebook друзьями журналиста, видны значительные повреждения на верхних этажах жилого дома, а также разбитые окна и засыпанные осколками и обломками комнаты.

Накануне, 21 декабря, Воздушные силы ВСУ сообщили, что российская атаковала Украину 35 беспилотниками типа Shahed, из них 34 были сбиты войсками ПВО. Системы ПВО в эту ночь работали в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.

Ранее, 25 ноября, командование Воздушных сил ВСУ сообщило о массированном ударе по Украине дронами Shahed-131/136, причем для атаки было использовано их рекордное количество - 75 ударных БПЛА. Киевская городская военная администрация и мэр города Виталий Кличко назвали этот налет дронов самым массированным с начала полномасштабного вторжения России. В результате атаки пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок, все они получили медпомощь на местах или в травмпункте, без дальнейшей госпитализации.

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