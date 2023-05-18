Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 мая.

На 450-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 19 мая (время московское).

В Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога

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Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях. Согласно карте воздушных тревог на сайте Alerts.in.ua , об опасности ударов также объявлено в Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Reuters: Минобороны США переоценило на 3 млрд долларов стоимость военной помощи для Украины

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Пентагон переоценил стоимость военной помощи, направленной в Украину, примерно на 3 млрд долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Сенате и министерстве обороны США. По данным собеседников агентства, причиной ошибки Минобороны США стало то, что при оценке отправляемой помощи военные исходили из стоимости замещения оружия и боеприпасов, хранившихся на складах, а не их первоначальной закупочной цены с учетом падения стоимости по мере их старения.

Конгресс уже был извещен об ошибке. Как пишет агентство, переоценка военной помощи Украине означает, что США имеют больше дополнительных средств, чем считалось ранее, а значит, необходимости согласовывать еще один пакет финансовой помощи между Белым домом и Конгрессом может пока не возникнуть.

Хроника событий 18 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 мая 00.00 - 13.59 >>>

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