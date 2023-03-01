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Разрушенный БахмутФото: Alex Babenko/REUTERS
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В Киеве допускают "стратегическое отступление" из Бахмута

Ольга Лебедева
9 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 марта.

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На 371-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 1 марта (время московское).

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В Тульской области полиция задержала отца шестиклассницы, нарисовавшей на уроке антивоенный рисунок. Житель Ефремова Алексей Москалев, в одиночку воспитывающий дочь, обвиняется по статье о "дискредитации" российской армии, сообщает издание "Спектр" со ссылкой на волонтерку Елену Агафонову, правозащитница Марина Литвинович, а также "Дождь" со ссылкой на местного депутата Ольгу Подольскую. После обыска и задержания отца ребенок остался один, девочку отправили в детский приют, пишет "ОДВ-Инфо". Полицейские приезжали к помогающей семье волонтерке и угрожали также провести у нее обыск.

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В Кремле отреагировали на заявление Киева о непричастности украинцев к беспилотникам, упавшим в России накануне. "Мы ему не верим", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Ранее представитель ОПУ заявил, что Украина не наносит удары по территории РФ, в лишь ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий". В России нарастают процессы паники и распада, "проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры", - написал он в Twitter.

В Киеве допускают "стратегическое отступление" из Бахмута

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Украинские военные могут совершить "стратегическое отступление" их Бахмута Донецкой области, который уже несколько месяцев является одним из эпицентров военных действий в Украине, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский в эфире американской телекомпании CNN. "Россия сейчас пытается окружить его (Бахмут - Ред.), и для этого они используют лучшие подразделения ЧВК Вагнера, по-видимому, наиболее подготовленные и опытные", - отметил он. Роднянский предположил, что украинские военные взвесят все варианты. "До сих пор они удерживали город, но если потребуется, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", - добавил он.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не сдадут Бахмут российским войскам. В середине месяца он указывал, что Украина будет сражаться за этот город в Донбассе "пока это будет разумно", но не будет защищать его любой ценой.

Хроника событий 1 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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