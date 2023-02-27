На 369-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 27 февраля (время московское).

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Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поражение в войне с Россией приведет к исчезновению Украины как государства. По его словам, Украина не может себе позволить повторить сценарий 2014 года и должна добиваться военной победы над Россией.

В Киев приехала министр финансов США

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Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщила, что украинские войска сосредоточились у границы с Приднестровьем. По ее словам, масштаб сил адекватен "той угрозе, которая гипотетически возможна" со стороны России.

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По данным Генштаба ВСУ, основные усилия российских сил сосредоточены на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, для этих задач российская группировка увеличивает численность личного состава. "По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области переброшено до 200 военнослужащих срочной службы из Ростовской области", - отмечается в вечерней оперативной сводке в Facebook .

За минувшие сутки россияне нанесли 8 ракетных и 28 авиационных ударов, 12 из них - иранскими ударными БПлА типа "Шахед-136", а также совершили более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, отмечается далее. В свою очередь украинская авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, ВСУ уничтожили 9 из 12 иранских ударных БПлА типа "Шахед-136" и 1 - типа "Zala", заявил украинский Генштаб.

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В Киев приехала министр финансов США Джанет Йеллен. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "важной встрече" с Йеллен. "США крепко поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это. Спасибо за системные шаги по наращиванию санкционного давления против государства-агрессора. Необходимо дальнейшее ужесточение санкций, чтобы лишить Россию возможности финансировать войну", - написал он в Telegram . В свою очередь Йеллен сообщила журналистам о выплате Украине первого транша в размере 1,25 млрд долларов из общего пакета помощи США на 9,9 миллиарда долларов.

Россия изменила тактику использования беспилотников

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Российские силы сейчас используют иранские ударные беспилотники Shahed, чтобы выследить и истощить украинские средства ПВО, считают в Воздушных силах ВСУ. "Раньше больше применяли комбинированно вместе с ракетами. Сейчас они истощают ПВО, обнаруживают места. Тот же радиолокационный самолет А-50 взлетает, когда по "Шахедам" нами ведется боевая работа, он фиксирует места пусков из наших зенитных ракетных систем. Таким образом обнаруживают и делают алгоритм, откуда мы пускаем, как перемещаемся", - заявил в эфире телеканала "24" спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат. По его словам, минувшей ночью РФ запустила дроны не с восточного побережья Азовского моря, как раньше, а из Брянской области. Из 14 выпущенных дронов были уничтожены 11, добавил он.

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Украинская сторона недовольна затягиванием развертывания гражданской системы оповещения о воздушных атаках, которую обещал помочь создать Израиль, заявил посол Украины в этой стране Евгений Корнийчук.

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Польша в течение нескольких недель отправит Украине следующую партию танков Leopard 2A4, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик агентству PAP. "В скором времени. Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Часть этих танков сейчас используется во время обучения... Это перспектива на несколько недель", - указал он. Речь идет о 10 танках, они, по словам Дворчика, уже "практически находятся в процессе передачи, поэтому скоро будут в Украине". Ранее Польша передала Украине первые четыре танка Leopard.

Берлин не давил на Вашингтон по вопросу поставки танков

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В Берлине опровергли заявление Вашингтона о том, что решение о поставках американских боевых танков Abrams Украине принято только под давлением Германии, но не исходя из потребностей Киева. С точки зрения правительства ФРГ, решение о передаче основных боевых танков принято обеими странами по взаимному согласию, заявил заместитель представителя немецкого кабинета министров Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner). "Это были хорошие, конструктивные переговоры, во время которых обе стороны принимали усилия по достижению совместного подхода", - подчеркнул он.

Накануне советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден согласился предоставить Украине основные боевые танки Abrams только из-за давления Берлина. По его словам, немецкое руководство заявило Байдену, что не готово передавать танки Leopard Киеву, если США не поставят Abrams. Поэтому в интересах "единства альянса", а также "чтобы Украина получила то, что она хочет", Байден согласился предоставить танки Abrams в долгосрочной перспективе, хотя они не являются тем, что необходимо украинской армии в настоящее время, добавил советник американского президента.

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Россия пытается изменить тактику ракетных обстрелов Украины, считают в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины. "Они там не добились ни одного стратегического успеха, 95% сухопутных войск России так или иначе участвует в агрессии против Украины - у них нечем и некому воевать. Поэтому россияне решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации", - заявил представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии изданию "РБК-Украина". По данным ГУР , у РФ осталось менее 100 высокоточных крылатых ракет "Калибр", Х-101 и Х-555, которые чаще всего используются для обстрелов, а производить новые ракеты не успевают в соответствии с динамикой, с которой Россия тратила их до середины февраля. "За месяц они сейчас могут изготовить не более 30-40 ракет. Те старые ракеты, которые есть у них на вооружении, либо не долетают из-за неисправности, либо имеют ограниченный радиус поражения", - добавил Черняк.

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Минобороны РФ утверждает, что в районе Бахмута Донецкой области поражен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. Об этом российское ведомство заявило Российское руководство объявило одним из приоритетов полный захват Бахмута, бои за который идут уже несколько месяцев.

Брюссель собирает доказательства депортации украинских детей

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Еврокомиссия вместе с Польшей и ООН запускает инициативу по совместному сбору доказательств депортации украинских детей, сообщает корреспондентка DW в Брюсселе. С начала вторжения тысячи украинских детей были вывезены военными РФ для усыновления в России, сказала официальная представительница Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге. "Похищение украинских детей - это огромная социальная проблема, трагедия и преступление", - подчеркнула она. Цель совместной инициативы - найти насильственно вывезенных детей и привлечь к ответственности виновных. В ближайшие дни Еврокомиссия расскажет об инициативе подробнее.

Обстрелы в Курской области обесточили 10 населенных пунктов

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о нарушении электроснабжения восьми населенных пунктов в Суджанском районе из-за обстрелов с украинской стороны. По его словам, обстрелян также Кореневский район, жители не пострадали, разрушений нет. "Специалисты приступят к устранению последствий агрессии как только это позволят требования безопасности", - написал он в Telegram . Спустя короткое время Старовойт написал об украинском обстреле Глушковского района Курской области, в результате которого обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи.

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Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации на войне РФ против Украины в Twitter напоминает об участившихся взрывах в захваченном РФ Мариуполе. С 21 февраля российские официальные лица сообщили не менее чем о 14 взрывах вблизи города, расположенного как минимум в 80 километрах от линии фронта, указывают в Лондоне. Среди прочего поступала информация об инцидентах на складе боеприпасов в аэропорту, двух складах горючего и на металлургическом заводе, который Россия использует в качестве военной базы. Эти "необъяснимые взрывы", по всей вероятности, вызывают обеспокоенность у России, которая оценивала эту зону как недоступную для ударов украинских сил, считает британская военная разведка. "Хотя Мариуполь был сильно разрушен в начале войны, он важен для России, поскольку это крупнейший город, захваченный ей в 2022 году, который она до сих пор контролирует и который находится на важном логистическом маршруте", - отметили в британском Минобороны.

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