В Киев прибыли президент и министр обороны Греции

На 253-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 3 ноября (время московское).

++14.05++

Президент Греции Катерина Сакелларопулу и министр национальной обороны Никос Панайотопулос прибыли с визитом в Киев, сообщают греческие СМИ. О поездке не было объявлено заранее из соображений безопасности. В ходе визита запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым.

Хроника событий 3 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: