В Киев прибыл премьер Великобритании Риши Сунак

На 269-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 19 ноября (время московское).

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Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, опубликовав в Telegram-канале фото пострадавших от обстрела зданий. По его словам, "зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий", повреждены линии электропередачи.

Позднее Гладков уточнил , что снаряд попал в полупустое здание общежития, повреждения также получили два пятиэтажных дома. В результате обстрела пострадала женщина, однако от госпитализации она отказалась, сообщил губернатор.

В Киев прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак

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Риши Сунак и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве Фото: Ukrainian Presidential Press Service via REUTERS

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с официальным визитом в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Видео встречи двух лидеров в Мариинском дворце в Киеве было размещено на его странице в Twitter. "Британия знает, что означает бороться за свободу. Мы с вами до конца" - сказано в сопровождающем видеоролик сообщении на английском и украинском языках.

"С первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками. Во время сегодняшней встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов", - прокомментировал встречу Зеленский в Telegram-канале.

Это первый визит нового главы британского правительства в столицу Украины. В ходе встречи с Зеленским Сунак объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 50 миллионов фунтов стерлингов, говорится в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании . Этот пакет включает в себя 125 зенитных орудий и технологии для противодействия иранским беспилотникам-камикадзе, в том числе радары и средства радиоэлектронной борьбы.

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Жители Литвы продолжают кампанию по поддержке ВСУ. Как пишет в Twitter литовский журналист Андрюс Тапинас , за последнее время с помощью краудфаундинга в стране были собраны средства на два морских дрона для украинской армии, один из них обошелся в 250 тысяч долларов. Сейчас идет сбор средств на третий, добавил журналист.

Президент Эстонии: Западу не следует опасаться шока для России

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Западным странам не следует опасаться шоковых потрясений для России, если та проиграет войну против Украины, заявил президент Эстонии Алар Карис на полях международного форума по безопасности в канадском Галифаксе. Он подчеркнул, что считает НАТО "единственной настоящей гарантией безопасности Европы" перед лицом угроз для евроатлантического сообщества, которые, по словам Кариса, исходят от России и других авторитарных государств.

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В Нетешине - городе-спутнике Хмельницкой АЭС - в первой половине дня 19 ноября произошло бессрочное отключение электроэнергии.

Хмельницкая АЭС Фото: alexndm / 2010-1CC BY-SA 3.0

Об этом сообщают в Facebook городские власти со ссылкой на АО "Хмельницкоблэнерго". Указывается, что к электросети сейчас подключена только критическая инфраструктура: медицинские учреждения и система водоснабжения.

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Издание The Bell выяснило имя создателя и главного администратора провластного анонимного Telegram-канала с военной аналитикой "Рыбарь". Им оказался 31-летний экс-сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук. Как пишут журналисты, его контактные данные им передал один из читателей канала. По сведениям The Bell, из пресс-службы Минобороны РФ Зинчук ушел в августе 2017 года "из-за тяжелых и неблагодарных условий работы, которая к тому же невысоко оплачивалась".

Замминистра обороны Украины: ВСУ могут войти в Крым в декабре

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Одна из российских подводных лодок в Севастополе Фото: Sergei Malgavko/TASS/IMAGU

ВСУ могут войти в аннексированный Россией Крым к концу декабря, а сама война России против Украины может завершиться весной 2023 года. Такое мнение высказал в интервью британскому телеканалу Sky News заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов . Отвечая на вопрос о перспективе возвращения Крыма под контроль Украины, он заявил, что Россия может столкнуться с таким явлением, как "черный лебедь" - то есть неожиданным событием внутри страны, - которое "поможет Украине преуспеть в Крыму". При этом Гаврилов подчеркнул, что Киев не прекратит сопротивление российской агрессии, даже с учетом угрозы применения РФ тактического ядерного оружия.

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обнаружило в освобожденном от российской оккупации Херсоне список сотрудников местных правоохранительных органов, которые сотрудничали с российской стороной. Об этом сообщает пресс-служба ГБР Украины , отмечая что среди найденных "неопровержимых доказательств госизмены" были "полные списки с адресами, телефонами, званиями, позывными коллаборантов-полицаев".

Хроника событий 19 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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