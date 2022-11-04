В Киев прибыл министр юстиции Германии

На 254-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 4 ноября (время московское).

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Министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) прибыл с визитом в Киев. Это его первая поездка в Украину с начала российского вторжения в феврале. "Жестокая агрессивная война Путина против Украины - это посягательство на свободу, справедливость и самоопределение. Но либеральная демократия сильнее. Украина демонстрирует это изо дня в день", - написал Бушман в Twitter по приезде в украинскую столицу. "Мы твердо стоим на стороне Украины. Мы оказываем финансовую, военную и гуманитарную поддержку. И мы будем продолжать это делать. Мы не откажемся от свободы и справедливости", - добавил он.

Как сообщает агентство dpa, Бушман планирует провести переговоры с украинскими властями и правозащитниками. Основной темой станет международное преследование за военные преступления, совершенные российскими войсками. Кроме того, стороны обсудят планы сотрудничества в сфере юстиции, в том числе с учетом вступления Украины в ЕС.

Хроника событий 4 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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