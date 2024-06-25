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ПолитикаКения

В Кении несколько протестующих погибли и десятки ранены

Евгений Жуков
25 июня 2024 г.

Сотни тысяч демонстранты вышли на улицы в десятках городов Кении. Они протестуют против нового закона о повышении налогов. Полиция открыла огонь, погибли несколько человек, еще десятки ранены.

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Полиция разгоняет демонстрантов в Найроби
Полиция разгоняет демонстрантов в НайробиФото: LUIS TATO/AFP/Getty Images

В Кении обострились протесты против вызвавшей критику налоговой реформы. Начавшиеся мирно акции приобрели во вторник, 25 июня, насильственный характер: во второй половине дня сотни демонстрантов ворвались в помещения парламента в столице страны Найроби. Протестующие повалили заграждения и подожгли здание в нескольких местах, громили мебель. Как передают местные СМИ, членам парламента пришлось бежать через подвальные проходы.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы, а также, по сообщению газеты Daily Nation, открыла огонь по демонстрантам. Только в столице страны, по предварительным данным, погибли пять человек, еще десятки получили ранения. Сообщается, что официальной информации о пострадавших пока не поступало, так что их число может увеличиться.

Поджоги правительственных зданий в разных городах Кении

Поздно вечером также было подожжено и частично разграблено здание регионального правительства в Найроби. Сообщения о грабежах и поджогах правительственных зданий, офисов депутатов парламента и автомобилей, а также о мирных демонстрациях поступали и из других районов страны. На улицы более чем 30 городов восточноафриканской страны вышли сотни тысяч людей, протестуя против нового закона о налогах, голосование по которому прошло во вторник в третьем чтении. За него проголосовали две трети депутатов, и теперь документ будет представлен на подпись президенту страны Уильяму Руто.

Закон предусматривает увеличение существующих налогов и введение новых, с целью пополнить государственную казну. Многие критики, среди которых, в частности, представители бизнеса и церковные деятели, опасаются, что он приведет к неуправляемому росту стоимости жизни, а в условиях снижения покупательной способности бизнес опасается значительных потерь.

В ходе начавшихся еще на прошлой неделе акций протеста демонстранты, по большей части молодежь, также выступают против коррупции в Кении и требуют отставки главы государства Руто и создания работоспособной государственной администрации.

13 западных государств выразили обеспокоенность ситуацией в Кении. В число стран, опубликовавших совместное заявление, вошли, в частности, Великобритания, Германия, Канада и США.

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