В Кемерово вспыхнул сильный пожар на складе пиротехники

По данным МЧС России, возгорание удалось локализовать на площади 750 квадратных метров. К тушению было привлечено 30 человек и 11 единиц техники.

В Кемерово в субботу, 26 августа, произошел пожар на складе пиротехники, передает МЧС России в Telegram. Возгорание удалось локализовать на площади 750 квадратных метров, указано в посте. К тушению было привлечено 30 человек и 11 единиц техники. К 13.00 мск спасатели сообщили, что открытое горение было ликвидировано.

Ранее Telegram-канал Mash Siberia уточнил, что загоревшийся склад находится на улице Терешковой. "Конструкции не выдержали, здание обрушилось", - написала команда Mash Siberia, опубликовав короткое видео с места происшествия, на котором виден огромный столб дыма и слышны звуки взрывающейся пиротехники.

Взрыв на территории ЗОМС в Сергиевом Посаде

9 августа мощный взрыв произошел в Сергиевом Посаде, на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМС). В результате погибла женщина, десятки людей пострадали, еще восемь человек числятся пропавшими без вести. По версии следствия, причиной происшествия стало нарушение требований промышленной безопасности. Предположительно его допустил один из арендаторов - обанкротившееся в марте 2023 года ОАО "Пиро-Росс". Предприятие с 1994 года занималось производством и продажей профессиональных салютных установок и фейерверков, в том числе по заказам Минобороны РФ.

Между тем расследовательское онлайн-издание "Агентство" выяснило, что ЗОМС участвовал в разработке бомбардировщика нового поколения. Согласно данным на сайте госзакупок, завод также продолжал поставлять оптику российским силовым структурам. Со своей стороны губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что завод уже давно не имеет отношения к оптике и производит пиротехнику.

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