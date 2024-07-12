В Кельне открылся портал в Древний Египет

В Германию впервые приехала масштабная экспозиция, рассказывающая о Рамсесе II и приглашающая узнать больше о Древнем Египте. Выставка "Рамсес и золото фараонов" в интерактивном научно-популярном музее Odysseum в Кельне распахнет свои двери в субботу, 13 июля.

Организаторам удалось собрать под одной крышей 180 артефактов и другие сокровища, включая саркофаги, мумифицированных животных, украшения, царские маски и изысканные амулеты. Все экспонаты прибыли из музеев Египта и его исторических мест.

"Запасной" саркофаг и виртуальное путешествие к Абу-Симбелу

Гвоздем экспозиции стал саркофаг Рамсеса II Великого. Сделанный из кедра гроб был обнаружен в 1881 году в археологическом комплексе на западном берегу Нила.

Саркофаг представляет собой очень интересный исторический источник, поскольку на нем имеется ряд надписей - своеобразных "служебных записок", указывает профессор египтологии Рихард Бусман (Richard Bußmann). Эти надписи рассказывают, в каких гробницах хоронили Рамзеса II. Его тело перезахоранивали несколько раз, чтобы уберечь могилы от разграблений. Представленный в ФРГ экспонат является своего рода "аварийным гробом", в который мумию Рамсеса II поместили перед одним из перезахоронений. Сама мумия сейчас находится в Каире.

Храм Рамсеса в комплексе Абу-Симбел Фото: NEON World Heritage Exhibitions

Еще одной изюминкой выставки является путешествие в Древний Египет с помощью технологий виртуальной реальности. Гости отправятся на захватывающую экскурсию к двум самым впечатляющим памятникам Рамзеса: храмам в Абу-Симбеле и гробнице царицы Нефертари Меренмут, первой законной жены фараона, в Долине цариц. Кроме того, посетители смогут пролететь через песчаные бури и даже встретиться лицом к лицу с мумией Рамзеса II.

Долгожитель и отец десятков детей

Рамсес II правил более 66 лет. На момент смерти в 1213 году до нашей эры ему было около 90 лет. Время его правления считается одной из эпох высочайшего расцвета египетской цивилизации. Исследователи считают, что фараон оставил после себя более 100 детей.

Кельнский музей не один год работал над организаций выставки Фото: NEON World Heritage Exhibitions

В наши дни Рамсеса II назвали бы правителем империалистического толка, отмечает египтолог Бусман. Впрочем, добавляет ученый, о представителе XIX династии можно отозваться и в хвалебном тоне, говоря: он расширил власть Египта.

Страховка на миллиард евро

В кельнском музее говорят, что много лет работали над организаций выставки в Германии. Еще четыре месяца назад было неясно, будет ли саркофаг среди экспонатов. В конце концов египетские власти дали согласие на его транспортировку, говорит представитель организаторов Андреас Вашк (Andreas Waschk).

Саркофаг доставили в Кельн при повышенных мерах безопасности, а здание музея осмотрела "специальная делегация", отмечает Вашк. Помимо прочего, пришлось отключить разбрызгиватели в системе пожаротушения.

Под одной крышей удалось собрать почти 200 экспонатов Фото: NEON World Heritage Exhibitions

"Каждый из этих экспонатов - незаменимое сокровище", - резюмирует Вашк. Страховая сумма в целом составляет более одного миллиарда евро.

До прибытия к берегам Рейна выставка о сокровищах фараонов в 2022 году проходила в Хьюстоне, а годом позднее - в Париже, где произвела фурор. Узнать больше о Древнем Египте и своими глазами увидеть золото фараонов в Кельне можно до 5 января 2025 года.