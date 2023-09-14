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В Кельне ограбили музей. Похищено экспонатов на миллион евро

Елена Дожина
14 сентября 2023 г.

Неизвестные злоумышленники похитили из Музея восточноазиатского искусства в Кельне ценные фарфоровые экспонаты. Общая стоимость награбленного составляет не менее миллиона евро.

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Ограбление в музее Восточноазиатского искуства в Кельне произошло в ночь на 13 сентября 2023 года
Ограбление в Музее восточноазиатского искуства в Кельне произошло в ночь на 13 сентября 2023 годаФото: dpa/picture alliance

Об ограблении сообщила директор Музея восточноазиатского искусства Шао-Лан Хертель (Shao-Lan Hertel) на пресс-конференции, состоявшейся в среду, 13 сентября. Как стало известно, кража произошла накануне ночью. По словам представителя Департамента искусства и культуры Кельна Штефана Чарльза (Stefan Charles), общая стоимость украденных экспонатов - около миллиона евро. Среди похищенных ценностей - китайские вазы, тарелки и чашки, датируемые XVI - XIX веками. В кельнском Музее восточноазиатского искусства хранится одна из самых значительных в Германии коллекций произведений искусств из Китая, Кореи и Японии.

Следователи установили палатку у разбитого окна, через которое преступники проникли в музей
Следователи установили палатку у разбитого окна, через которое преступники проникли в музейФото: dpa/picture alliance

Кража в Кельне. Как такое возможно?

Около полуночи охранник музея услышал подозрительный шум у входа в музей и увидел двух убегающих мужчин. На их след до сих пор не вышли, полиция ищет свидетелей преступления.

На данный момент известно, что злоумышленники разбили ночью окно, выходящее на парковку, и через него проникли в выставочные залы. По сообщению газеты Kölner Stadt-Anzeiger, полиция была удивлена, насколько легко преступникам удалось проникнуть внутрь помещения. В свою очередь директор музея в среду не стала давать комментарии о системе безопасности. Таким образом, пока неясно, работали ли сигнализация и видеонаблюдение или же злоумышленникам удалось их деактивировать, как это уже случалось ранее при ограблениях других музеев по всей стране. Так, например, в прошлом году в Римско-кельтском музее в баварском Манхинге преступники перерезали оптико-волоконные кабели, чтобы отключить систему сигнализации, а затем похитили 483 золотые монеты, датированные примерно 100 годом до н.э.

О кельнских грабителях, а также о тех, кто мог стоять за этим громким делом, пока ничего не известно. Полиция пытается выяснить, была ли это "случайная" кража или преступление было совершено по заказу. Потому что, как отмечает Штефан Чарльз, продать украденный фарфор будет сложно, так как рынок для таких экспонатов очень мал: "Существует лишь немного людей, которые разбираются в этом".

Список и описание девяти похищенных фарфоровых экспонатов
Список и описание девяти похищенных фарфоровых экспонатовФото: dpa/picture alliance

Дальнейшие действия

В среду и четверг музей в Кельне был закрыт для посетителей. О произошедшем проинформированы все музеи Германии, а девять пропавших артефактов внесены в реестр Art Loss Register - крупнейшую в мире базу данных о потерянных и украденных произведениях искусства. Штефан Чарльз также признался, что испытывает облегчение от того, что в результате взлома, по крайней мере, никто из людей не пострадал.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь в расследовании, - подчеркнула директор музея Шао-Лан Хертель, которая вступила в эту должность всего два месяца назад. - Я в шоке от того, что нашему заведению нанесен такой ущерб. Еще больнее, чем финансовые потери, это то, что почти все похищенные экспонаты принадлежали к коллекции, которую собирали еще основатели музея - семья Фишеров - в 1906-1911 годах". Но поскольку, по ее словам, все украденные объекты хорошо "задокументированы и узнаваемы", есть надежда, что "они однажды найдутся и вернутся в нашу коллекцию". Один из пропавших экспонатов - желтая чаша из династии Мин - была передана в дар музею совсем недавно, в 2015 году. В настоящее время полиция разыскивает двух мужчин. Одному из них от 25 до 30 лет, у него были длинные до плеч волосы и бейсболка. Другому - около 40-50 лет, а в руках у него был серый квадратный рюкзак, подобный тем, которые используют службы доставки еды.

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