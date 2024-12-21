В Казани бушуют пожары после атаки нескольких БПЛА

В Казани зафиксировано восемь прилетов украинских дронов, в том числе на территории промпредприятия и жилых массивов. Аэропорт Казани приостановил работу.

В административном центре Татарстана Казани зафиксировано восемь прилетов беспилотников, шесть атак пришлись на жилые дома, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова в субботу, 21 декабря.

"Зафиксированы 8 прилетов. Из них 1 на промышленное предприятие, 1 над рекой, 6 на жилой массив. По информации к этой минуте, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Утром 21 декабря Минобороны РФ сообщило о перехвате беспилотника над территорией Татарстана. Позже мэрия Казани сообщила о пожарах в домах в трех районах города в результате атак. В частности, под атаку попали ЖК "Лазурные небеса" и "Манхэттен". Шпиль последнего в результате атаки разрушен.

Жители эвакуированы, к одному из мест происшествия прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов. В Казани эвакуирована часть школ, заявили в мэрии. В пресс-службе главы республики добавили, что эвакуированы также смены на промышленных предприятиях, они находятся в укрытиях.

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы.

Ограничения введены и в аэропорту Ижевска в связи с событиями в Казани, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. В Татарстане отменены массовые мероприятия, запланированные на выходные.