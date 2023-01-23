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Рабочие снимают вывески ресторана McDonald's со здания в Алмате, январь 2023 года
Рабочие снимают вывески ресторана McDonald's со здания в АлматеФото: Pavel Mikheyev/REUTERS
ОбществоКазахстан

В Казахстане открываются рестораны, заменившие "Макдоналдс"

Александра Иванова
20 ч. назад

Имя новой сети ресторанов, открывающихся в помещениях бывших "Макдоналдс", в компании-владельце сети пока не сообщили.

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В Казахстане ряд ресторанов сети, принадлежащей ТОО Food Solutions KZ, ранее оперировавших в стране под брендом "Макдоналдс", возобновляют работу с понедельника, 23 января.

Новое название ресторанов пока не известно. На фото одного из филиалов, обнародованном в соцсети Facebook, вместо названия на фоне болотного цвета, знакомом по логотипу McDonald's, написано на русском и казахстанском языках: "Мы открыты".  Генеральный директор ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов пообещал, что новое имя сети ресторанов представят "в ближайшее время".

Со своей стороны пресс-служба компании указывает, что "весь персонал ресторанов, работавший на момент закрытия, сохранит свои рабочие места, заработную плату и другие условия труда в полном объеме".

Планируется, что на первом этапе будут открыты пять ресторанов в Алмате. График открытия других филиалов в Казахстане, а также полную информацию по обновленному меню в ТОО Food Solutions KZ намерены сообщить позже.

Уход "Макдоналдс" из Казахстана

Ранее сообщалось, что американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's Corp. после шести лет работы на казахстанском рынке уходит из страны. О прекращении сотрудничества с американским брендом Food Solutions KZ объявила в начале января. По данным агентства Bloomberg, такое решение компания McDonald's приняла в связи с тем, что не может найти в Казахстане замену российскому мясу, закупавшемуся для ее ресторанов. Американская компания запретила казахстанскому франчайзи закупать мясо у российских поставщиков, отмечали источники Bloomberg.

Сеть ресторанов "Макдоналдс" в Казахстане объединяла 24 заведения в Алмате, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде.

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