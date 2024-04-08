В Казахстане опровергли создание запасов бензина для России

Казахстан может создать резерв бензина для РФ в размере 100 тысяч тонн на случай перебоев из-за атак беспилотников на российские НПЗ, сообщает Reuters. В Минэнерго Казахстана опровергли информацию.

Казахстан не создавал резерв бензина для России на случай дефицита из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы РФ. "Такой запрос от Минэнерго РФ не поступал", - приводит слова советника министра энергетики Казахстана Шынгыса Ильясова издание Orda в понедельник, 8 апреля.

Ранее в тот же день агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что Россия попросила Казахстан создать аварийный запас в 100 тысяч тонн бензина и быть готовым к поставкам топлива в РФ. Таким образом российские власти якобы отреагировали на участившиеся атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы. По оценкам источников агентства, собственные запасы бензина АИ-92 в Казахстане на 5 апреля составляли 307,7 тысяч тонн, запасы АИ-95 - 58 тысяч тонн, резервы дизельного топлива - 435,3 тысяч тонн.

С 1 марта правительство России на полгода запретило экспорт бензина. Reuters утверждало ранее, что начиная с февраля РФ резко увеличила импорт бензина из Беларуси. По подсчетам DW, российские НПЗ подверглись атакам беспилотников уже около 40 раз с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

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