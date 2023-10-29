В Казахстане число погибших на шахте выросло до 36 человек

Помимо 36 погибших при аварии на шахте имени Костенко еще десять числятся пропавшими без вести. На шахте утром 28 октября произошел взрыв метана.

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 36 человек, сообщило МЧС республики , в воскресенье, 29 октября. Ранее сообщалось о 35 жертвах. На поверхность удалось поднять тела 29 погибших. Поиски 10 шахтеров продолжаются. В аварийно-спасательных работах участвуют 10 отделений горноспасателей.

На шахте в ночь на 28 октября произошел взрыв метана. На момент аварии в шахте находились 252 человека, 205 шахтеров самостоятельно выбрались на поверхность. Глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов заявил, что шансы найти оставшихся людей очень малы, но спасатели не теряют надежды.

Передача шахты в собственность государства

Шахта принадлежит АО "АрселорМиттал Темиртау". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с этой компанией. В пресс-службе кабинета министров сообщили, что правительство Казахстана завершает оформление сделки с компанией по передаче права собственности на предприятие в пользу государства. Работа всех шахт "АрселорМиттал Темиртау" приостановлена.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (ч. 3 ст. 277 УК). Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.

Токаев встретился с близкими погибших шахтеров и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Он объявил 29 октября в Казахстане днем траура. Соболезнования в связи с гибелью шахтеров выразили президенты России, Беларуси, Киргизии, Франции и Узбекистана, а также МИД Турции.

Систематические аварии на шахтах "АрселорМиттал"

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal , владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками. ЧП на объектах компании, сопровождавшиеся в том числе гибелью людей, случались неоднократно.

Так, 17 августа на шахте "Казахстанская" загорелась конвейерная лента. В тот момент в шахте находились 227 человек, из которых 222 были эвакуированы, 13 человек пострадали и пятеро погибли. Пожар в шахте "Казахстанской" до сих пор не потушен. 27 августа пожар произошел на шахте "Саранская", тогда пострадавших не было.

Президент Казахстана Токаев тогда заявлял, что "продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке".

Смотрите также: